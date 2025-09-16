Jupân de Pardon

Peste primarul comunei Preutești, Ion Vasiliu, a dat ghinionul. Ghinionul fiind reprezentat de un copil de 13 ani care se plimba cu trotineta electrică prin Fălticeni și care, din neatenție, s-a izbit de mașina domnului primar. Din informațiile apărute în ”Obiectiv de Suceava”, mașina staționa, însă domnul Vasiliu era la volan. Pe lîngă faptul că era la volan, Ion Vasiliu era și băut, e drept că nu prea tare, ci doar cît îi stă bine voinicului. Etilotestul a indicat o valoare de 0,29 mg/l alcool pur în aerul expirat. Numai aerul este expirat, nu și primarul, din moment ce acesta a fost ales să conducă localitatea în urmă cu numai un an și ceva. Însă, domnul Vasiliu nu a fost ales să conducă Preuteștiul pe trei cărări. Primarul a rămas fără permis timp de 90 de zile. Asta-i bine, pentru că domnul Vasiliu se va putea concentra numai la condusul comunei, nu și la condusul mașinii, o activitate care te consumă. Te consumă, nu consumă, domnule primar! Partea bună este că băiatul s-a lovit doar ușor.