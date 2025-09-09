Jupân de Pardon

Primăria Suceava a pasat responsabilitatea întreținerii spațiilor verzi din jurul blocurilor, inclusiv cositul, asociațiilor de proprietari. Care asociații vor trebui să ia bani de la oameni ca să le întrețină. Primăria PSD mărește, astfel, indirect taxa de salubrizare, dar ”vinde” această șmecherie ca fiind un parteneriat între cetățeni, asociațiile de proprietari și administrație. Însă, pe cetățeni nu i-a întrebat nimeni dacă vor un astfel de parteneriat. În stil propagandistic, municipalitatea a demarat o serie de întîlniri cu reprezentanții asociațiilor, obiectivul acestora fiind acela ”de a crea un parteneriat solid prin care, împreună, să facem din Suceava un oraș mai frumos, mai curat și cu o calitate a vieții mai ridicată pentru toți sucevenii”. În cadrul întîlnirilor ”au fost prezentate exemple de bune practici: suceveni care se implică activ în amenajarea și întreținerea spațiilor comune dintre blocuri”. Urmează prezentarea unor exemple de rele practici, iar cetățenii din zona respectivă vor fi criticați public cu mînie social-democrată pentru că au refuzat parteneriatul propus de Primăria PSD Suceava: ei plătesc sau fac muncă voluntară, iar conducerea Primăriei își încasează veniturile de mii de euro și dă indicații prețioase.