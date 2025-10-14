Jupâni de Pardon

Primăria PSD Suceava SRL s-a făcut de rîs joia trecută, după ce a vrut să dea jos un panou publicitar cocoțat la intrarea în blocul Union din Centru, dar n-a reușit. A venit Poliția Rutieră și i-a fugărit pe cei veniți să se ocupe de problemă ca pe niște copii obraznici care băteau mingea de pereți și erau să spargă niște geamuri. ”Copiii obraznici” erau polițiștii locali conduși de Ovidiu Doroftei, bodyguardul conducerii Primăriei, și reprezentanții unei firme cu care Direcția Domeniului Public a încheiat contractul pentru îndepărtarea panoului. Firma respectivă ar fi trebuit să obțină avizul de la Poliția Rutieră, pentru că lucrarea implica blocarea unei părți din carosabil, dar Poliția Locală de ce nu s-a interesat dacă aceasta îl are sau nu, pentru a nu fi pusă într-o situație jenantă? Proprietarul panoului a fost cel care a sunat la 112, iar ulterior a declarat presei: ”Am autorizație, contract valabil pînă în 2028, panoul se află pe proprietate privată. Este o gravă încălcare a legii”. Probabil că Primăria cea mare și tare nu se va lăsa pînă nu va vedea dat jos panoul, dar rămîne rușinea pe care a pățit-o.