Jupân de Pardon

Dorin Goian, antrenorul principal al echipei de Liga a III-a Cetatea 1932 Suceava, mulțumește Liceului cu Program Sportiv că îi primește pe jucători să se antreneze la baza sa sportivă. Însă, îl doare și sufletul, fiindcă, pentru a se putea antrena Cetatea, terenul trebuie eliberat de copii: ”Acolo sînt foarte multe grupe de copii, foarte mulți profesori care își decalează programul doar pentru a ajuta fotbalul sucevean și prin ceea ce pot vin alături de noi. Mi-e și milă de acei copii care vin la antrenament cu inima deschisă, iar noi le luăm terenul o oră și un sfert sau o oră și jumătate”. Trist. Însă, la ieșirea din Suceava spre Fălticeni a fost inaugurată astă primăvara o bază sportivă care zace și în ziua de astăzi nefolosită, pentru că Primăria Suceava nu este în stare să o administreze. O bază sportivă la deschiderea căreia Dorin Goian a participat cu bucurie alături de președintele FRF, Răzvan Burleanu, la invitația primarului PSD al municipiului, cel care ține baza închisă.