Jupân de Pardon

Primăria Suceava a anunțat că porțile noii creșe construite printr-un program al Ministerului Dezvoltării în cartierul Burdujeni își va deschide ușile începînd cu data de 2 decembrie, adică în preajma vacanței de iarnă. Această știre ar fi trebuit să plaseze articolul la rubrica vecină, Jupân de Salon, pentru că vorbim despre o investiție importantă și atît de așteptată de mulți dintre tinerii părinți din respectivul cartier. Numai că această creșă a fost inaugurată cu tam-tam de două ori pînă acum, și asta cu multe luni în urmă. Pe 1 mai, creșa din Burdujeni a fost inaugurată de premierul Ilie Bolojan și de ministrul Educației, Mihai Dimian, iar pe 13 mai aceasta a fost inaugurată de ministrul Dezvoltării Cseke Attila. Te-ai fi așteptat ca deschiderea creșei să aibă loc odată cu debutul anului de învățămînt, pe 7 septembrie, numai că Primăria era prinsă cu asfaltările și cu trasatul de linii pentru parcările cu plată, și nu se mai putea ocupa și de utilitățile pentru investiția făcută cu bani de la Guvern. Pînă la urmă, bine că se dă drumul la creșă anul ăsta și nu la anul și la mulți ani!