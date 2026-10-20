Jupân de Pardon

Ați auzit de Andrei-Leonte Ghiață? Dacă nu sînteți rude ori prieteni cu acesta nu ați auzit mai mult ca sigur, cu toate că dumnealui este membru al Consiliului Local Suceava. Și pentru că este un consilier ascultător care votează tot ce vrea primarul Vasile Rîmbu a primit și un loc în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea de transport public local TPL. Cu toate că primarul Rîmbu este suspendat din PSD pînă în iulie anul viitor, domnul Ghiață, consilier PSD, tot îi face acestuia pe plac. Însă, a avut și un moment de rătăcire atunci cînd a semnat pentru convocarea unei ședințe de CL în care să se modifice regulamentul parcărilor în beneficiul cetățenilor, lucru nedorit de primar și de camarila lui. Numai că după cîteva zile, ”viteazul” și-a retras semnătura, așa cum a făcut-o și consilierul PSD Răzvan Codrin-Bandac. Noroc că s-au găsit alți doi consilieri care să semneze pentru convocarea ședinței deranjante pentru dictatorul arogant aflat în fruntea Primăriei. Ați auzit de Andrei-Leonte Ghiață? Ei, acum ați auzit.