Jupân de Pardon

Primarul Vasile Rîmbu dă ca sigură scoaterea păcănelelor în afara orașului, Suceava aliniindu-se astfel curentului populist care bîntuie prin mai multe localități ale țării. Proiectul primarului a fost pus în transparență decizională, acesta declarînd: ”Am ținut cont și de dorința multor cetățeni ca aceste jocuri să nu se mai desfășoare pe raza municipiului Suceava, știind foarte bine care sînt consecințele. Preferăm să pierdem bani, și nu cred că sînt foarte mulți, dar venim cu niște măsuri care să înlăture efectele antisociale ale acestor jocuri. Nu ne-am pripit, nu am făcut concurs de cine să fie primul, ci am gîndit-o puțin, am lăsat-o să se așeze și vin acum cu acest proiect”. Cum Consiliul Local Suceava se conformează urgent deciziilor domnului Rîmbu, e de așteptat ca proiectul să treacă lejer. Totuși, vrem să le transmitem consilierilor, înainte de a fi viteji, că președintele Colegiului Psihologilor Suceava, Marius Șaramet, a spus că ”dacă închidem sălile, dar nu intervenim asupra comportamentului și nu oferim alternative sănătoase, există riscul ca problema să devină mai puțin vizibilă, dar mai profundă, mutîndu-se în online”. Închideți și online-ul, doamnelor și domnilor!