Jupân de Pardon

Săptămîna trecută s-au împlinit 8 ani de la inaugurarea zonei de agrement Tătărași din municipiul Suceava, moment subliniat de Dana Humoreanu de la ”Monitorul din Suceava” prin scrierea unui articol. Din păcate, Dana a fost nevoită să se ocupe de imaginea tristă pe care o oferă locul: ”Zona rezervată locurilor de joacă pentru copii a fost vandalizată și, în ciuda faptului că angajați de la Domeniul Public s-au străduit joi dimineață să repare ceea ce alții au distrus cu bună știință, din cauza trecerii timpului și a expunerii la intemperii, tâmplăria unora dintre elementele de mobilier urban s-a uzat și necesită refacere sau înlocuire, la fel și zona de șah, pistele de minigolf și balansoarele. Joi s-au îndepărtat inscripțiile obscene, s-au rearanjat stâlpii ornamentali smulși sau mutați de la locul lor și s-au strâns gunoaiele lăsate în urmă de vizitatorii certați cu bunul-simț (…)”. La cîți cocalari sînt în Suceava asta și la ce lipsă de interes există din partea autorităților pentru întreținere și pentru asigurarea pazei unor astfel de locuri, oare mai are rost ca Primăria să pună în aplicare proiectul de reabilitare a cinci parcuri?