Jupân de Pardon

Cu toate că sîntem la graniță cu o țară aflată în război, iar Iranul nu este atît de departe de baza aeriană de la Constanța, Prefectura Suceava nu a catadicsit să informeze publicul larg că un detașament de militari francezi fac nu-știu-ce prin județul nostru. Abia după ce presa a aflat de la diverși cetățeni că niște militari străini se plimbă prin județ, Prefectura a catadicsit să declare pentru ”Monitorul de Suceava” că un detașament de militari francezi se află într-o operațiune de recunoaștere coordonată de o unitate militară din Iași. Să recunoască ce? Locurile prin care au fost cînd erau mici în excursie cu școala lor din Paris? Prefectura a spus că despre misiune a anunțat primăriile Fălticeni, Fântânele și Dumbrăveni. Și primăriile au zis mai departe? Dar prin Fălticeni, Fântânele și Dumbrăveni trec și oameni din alte localități sucevene și-și pun întrebări. Apăi cum să nu apară tot felul de teorii halucinante și temeri amplificate de rețele de socializare într-o lume în care tot omul are un telefon mobil, un cont pe o rețea de socializare și o părere de emis? De ce a trebuit să tacă Prefectura ca muta?