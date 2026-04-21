ANUNȚ PUBLIC PRIVIND EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

Conform Legii 50/1991, art. 7, alin. (233), Direcția Silvică Suceava cu sediul în mun. Suceava, b-dul. 1 Mai, nr. 6, jud. Suceava, prin Ocolul Silvic Dorna Candrenilor, com. Dorna Candrenilor, str. Principală, nr. 85, anunță public obținerea autorizației de construire cu nr. 11 din 21.04.2026, emisă de Primăria Comunei Poiana Stampei, pentru realizarea obiectivului de investiții “REABILITARE DRUM FORESTIER VALEA RUSULUI-PODEȚ LA HM 03+50, OCOLUL SILVIC DORNA CANDRENILOR”, obiectiv amplasat în jud. Suceava, com. Poiana Stampei, satul Dornișoara – extravilan.

Informațiile privind lucrările ce vor fi executate pot fi consultate la sediul Ocolului Silvic Dorna Candrenilor în zilele de luni – vineri, între orele 09.00 – 14.00.