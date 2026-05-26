Jupân de Pardon

Aroganța lui Eugen Mogoș l-a împins pe acesta să urce băut la volanul mașinii de serviciu, că doar el este ditamai șeful Agenției pentru Plăți și Intervenții în Agricultură – APIA Suceava și nu i se poate întîmpla nimic. Bine măcar că nu au pățit ceva grav nici dumnealui și nici șoferul în mașina căruia a intrat la ieșirea din Fălticeni spre Spătărești. În aroganța sa, domnul Mogoș nu a vrut să sufle în fiolă, dar măcar nu s-a opus recoltării de probe de sînge, rezultatele acestora arătînd că era băut bine. Marelui șef al APIA Suceava i s-a întocmit un dosar penal pentru două infracțiuni, a fost reținut pentru 24 de ore, iar pe 22 mai Judecătoria Fălticeni l-a plasat în arest la domiciliu. La capitolul comunicare, APIA este poate cea mai slabă instituție publică din județul Suceava. Asta, pentru că în aroganța sa, Eugen Mogoș consideră că APIA este propria sa moșie și nu trebuie să spună nimănui ce face domnia sa acolo și nici ce face instituția pentru agricultori și agricultură. Cu ocazia accidentului de circulație a aflat și opinia publică suceveană cu ce se ocupă, uneori, domnul director.