Jupân de Pardon

În ultimii ani, în județul Suceava au apărut, ca ciupercile după ploaie, așa-zișii activiști de mediu. Recent, Poliția a ieșit la cules astfel de bureți. În urmă cu vreo două săptămîni, polițiștii au cules un ”burete” din municipiul Suceava și un ”burete” de la Bilca. Cei doi, care se dădeau activiști de mediu, sînt acuzați că se dădeau la buzunarele unor oameni de afaceri și ale unor primari, iar după ce au fost reținuți pentru 24 de ore au fost plasați sub control judiciar. Săptămîna trecută, încă un individ care se dădea activist de mediu, de astă dată din Șcheia, a fost reținut de polițiști, pentru că l-ar fi șantajat pe un om care deține o fermă de porci la Horodniceni. El i-a luat omului niște bani dîndu-se drept angajat la Garda de Mediu, iar cînd a fost săltat de polițiști le-a spus acestora că este activist de mediu și a vrut să-l ajute pe fermier să-și rezolve o serie de documente pe linie de mediu. Totuși, ce-i aia activist de mediu? Cînd merg oamenii ăștia la serviciu, dacă au, și dacă nu din ce trăiesc ei? Din activismul ăsta de mediu?