Jupân de Pardon

”Curajoasa” conducere a Gărzii de Mediu Suceava a transmis un comunicat de presă stufos în care spune că nu-i iartă pe cei care construiesc ignorînd legislația de mediu. Conform șefului instituției, George Mîndruță, Garda a fost sesizată recent asupra unei situații de efectuare a unei construcții fără obținerea deciziei etapei de încadrare/acordului de mediu și a aprobării de dezvoltare. A mai spus curajosul șef: „În urma controlului efectuat, comisarii GNM-CJ Suceava au aplicat amendă contravențională și măsura complementară de desființare a lucrărilor și aducere a terenului la starea inițială”. Șeful Gărzii a anunțat și că au fost informate toate localitățile din județ ca la eliberarea autorizațiilor de construire pentru proiectele supuse Legii nr. 292/2018 să aibă în vedere existența actelor de reglementare pe linie de protecție a mediului. Totuși, în ce localitate s-a produs încălcarea legii și cine a făcut asta? Pe lîngă amendă și sistarea lucrărilor, trebuie ca pe cei care o comit să-i știe și lumea, pentru ca alții să ia aminte și să nu procedeze la fel. Sau, de regulă, firmele contestă amenzile Gărzii în instanță, iar pînă la decizia acesteia funcționează prezumția de nevinovăție?