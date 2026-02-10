Jupân de Pardon

Și în cazul primarului de la Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, care este acuzat de fosta iubită și de fiica acesteia că le-ar fi agresat fizic, trebuie să funcționeze prezumția de nevinovăție. Oricum, fum fără foc nu iese, vorba aia care este și la Mitoc, la domnul Reziuc, și la Siminicea, la acuzatoare. Oricum, traseistul politic Reziuc s-a făcut de rîs într-un mare fel prin povestea de fundul curții în care este implicat, prin faptul că s-au emis două ordine de protecție pe numele său și i s-a montat o brățară de monitorizare electronică, și fiindcă a apărut într-un video în care se smiorcăie și-și cere scuze de la alegători, de la colegii din primărie, ”de la frați, de la surori/ de la casa părintească/ cu pridvorul plin de flori”. Comportamentul său public arată că lui Radu Reziuc tare îi place să fie băgat în seamă, iar mai băgat în seamă ca acum nu a fost niciodată. Cu siguranță că nu și-a dorit să ajungă ”vedetă” în calitate de acuzat de agresiune fizică, dar și-a făcut-o cu mîna lui.