Poate reușesc rezervele

Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, a făcut o declarație de independență în cea mai recentă ședință a Consiliului Local Suceava. Cu referire la adresa transmisă de prefectul Traian Andronachi cu privire la presupusele neregulii care ar exista în regulamentul de acordare a locurilor de parcare, primarul a spus că aleșii locali nu sînt subordonați prefecturilor.

În același timp, domnul Rîmbu a sugerat că adresa domnului Andronachi ar fi ”creația” inteligenței artificiale: ”Eu n-aș miza foarte mult pe inteligența artificială, pentru că ea generează date cu caracter generic, fără a merge în particular. Eu zic că inteligența noastră naturală este foarte, foarte utilă și o putem folosi fără nici un fel de rezerve”.

Ei, nu-i chiar așa. Atunci cînd inteligența naturală din Primărie nu este în cea mai bună formă trebuie încercat cu rezervele.

