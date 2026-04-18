Cine PRELEVĂ multă CALMITATE?

Indiscutabil, capacitatea de improvizație pe bază de limbă română a speciei de presupuși bipezi alcătuită din reporterii și redactorii tv este nelimitată. Nu există zonă a gramaticii unde aceștia să nu dea iama și să producă veritabile calamități, precum chiar acest cuvînt oarecum asemănător, CALMITATE, pe care ni l-a adus în timpane RTV, pe 24 martie, cînd un domn reporter, vorbindu-ne despre întîlnirea de la Guvern dintre primul ministru și delegația minerilor protestatari, ne-a spus că ”… premierul Bolojan i-a întîmpinat pe minerii demonstranți cu multă CALMITATE”. Ca mai mereu în asemenea situații, mi-am spus că n-am auzit eu bine, dar după o oră, cînd s-a reluat calamitatea de știre absolut identic, m-am lămurit: calamitatea de reporter crede în adîncul ființei lui agramate că dacă în DEx există NERVOZITATE, atunci e musai să ființeze pe undeva și CALMITATE, un presupus antonim (deși dl. reporter, sînt sigur, nici n-a auzit măcar de antonimie, sinonimie și alte chestii d-astea care se învață la școala aia pe unde el n-a trecut…). L-aș sfătui pe distinsul agramat să investigheze dacă n-am putea găsi și cuvîntul ”TÎMPITATE”, asociat cu anumite meserii, precum aceea de reporter tv.

De la aceeași televiziune ne-a mai sosit încă un cuvînt interesant, în reportajul dedicat apropierii Paștelui și implicit apariției în piețe a cărnii de miel. Faptul că acesta a fost difuzat pe 1 aprilie (la ora 12:33) ar fi cumva o scuză pentru reporterița pe care cineva a păcălit-o că verbul ”a preleva” se conjugă în felul în care i-a ajuns ei la urechi: ”… inspectorii au venit în piețe SĂ PRELEVE probe…”! Îi sugerez distinsei să încerce o colaborare cu televiziunile de sport unde, prin anii ’80, mai apărea cîte un neisprăvit care ne spunea că ”atacantul X trebuia SĂ MARCE gol din poziția aceea”.

De final, tot de la RTV, din 23 martie, la ora 19:19, reportajul despre tragica întîmplare cu un copil căzut de la etajul 9, devenit prilej de meditație pentru cine l-a urmărit: ”Latura balconului trebuie să aibă ÎNĂLȚIMEA MINIMĂ DE CEL PUȚIN UN METRU”. De atunci încoace mă tot întreb: AIA MAXIMĂ ar trebui să fie de CEL MULT…?