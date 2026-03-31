Jupân de Pardon

Tare s-au mai ofuscat unii pentru că șeful RAR Suceava, Tiberiu Lupu, le-a sugerat polițiștilor să ia exemplul polițiștilor din filmele americane și să o lase mai moale cu ridicarea certificatelor de înmatriculare. Adică, dacă ITP-ul este expirat de numai cîteva zile, atunci să se limiteze la acordarea unui avertisment. RAR-ul nu are personal cîtă frunză și cîtă iarbă ca polițiștii, care tot ies pe teren și ridică sute de certificate, și de aceea nu are capacitatea să rezolve în timp util atîtea cazuri. A sărit repede suceveanul Cristian Șologon, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, care a spus că pentru poziția exprimată de Tiberiu Lupu în cadrul ședinței Colegiului Prefectural acesta a fost avertizat verbal și că ”va fi chemat să dea explicații”. Domnul Șologon recunoaște că cei de la RAR au un volum mare de muncă și că lucrează peste program fără să fie plătiți, dar și că RAR Suceava are rezultate bune, însă, totuși, domnul Lupu trebuie mustrat. Nu mai bine ar face domnul Șologon demersuri pentru ca RAR-ul să aibă mai mult personal, iar angajații să fie plătiți corect?