Vasile Rîmbu, ideal pentru funcția de primar, dar într-o comună mică

Dacă Vasile Rîmbu ar fi fost primar în ultimii 20 de ani, și nu doar în ultimii doi ani, Suceava nu ar fi fost printre puținele municipii din România care au un transport public exclusiv electric, iar autobuzele nu ar fi circulat și în Zona Metropolitană. Totodată, nu s-ar fi schimbat un metru din rețelele termice, nu s-ar fi amenajat zone de agrement și nu s-ar fi făcut șosele de centură și poduri noi. Nu s-ar fi schimbat fațadele blocurilor și nu s-ar fi modernizat sistemul de iluminat public. În același timp, nu s-ar fi construit în veci cea mai mare și modernă sală polivalentă din regiunea Moldova, sală care ar fi trebuit inaugurată în urmă cu doi și care nu este funcțională nici în ziua de astăzi, și nici nu ar mai fi fost echipă de handbal masculin în prima ligă. Ca să faci ceva mai mult decît să montezi niște bănci în fața blocurilor trebuie să ai viziune și să ”alergi” pe internet, pe la București și pe la simpozioane pentru a face rost de fonduri europene și guvernamentale, dar trebuie și să ai curajul să faci niște împrumuturi, în loc să stai în birou și să mîngîi cele două pisici pe care le-ai cules din drum și să te lauzi singur pe rețelele de socializare cu băncile montate.

Paranteză. Comunicat de la Bursa de Valori București din data de 15 octombrie 2026: ”Primăria Municipiului Alba Iulia, unul dintre emitenții de obligațiuni municipale cu o tradiție de peste două decenii la Bursa de Valori București (BVB), listează joi, 15 octombrie, pe Piața Reglementată a Bursei, o nouă emisiune de obligațiuni municipale în valoare totală de 30 de milioane de euro, cu o maturitate de 10 ani. Este cea de-a șaptea emisiune de obligațiuni listată de Primăria Municipiului Alba Iulia la BVB. Principalele caracteristici ale emisiunii de obligațiuni ALB36E:

Volum: 300.000 de obligațiuni cu o valoare nominală de 100 de euro fiecare

Dobândă: variabilă EURIBOR 6M + 2,50%, cu plata semi-anuală; dobânda pentru primul cupon este de 5,57% pe an

Maturitate: 30 septembrie 2036

Tip: Obligațiuni municipale dematerializate, nominative, neconvertibile, denominate în euro, garantate integral cu veniturile proprii ale Municipiului, cf. Legii nr. 273/2006 a Finanțelor Publice Locale.

Subscriere: Oferta publică s-a desfășurat în perioada 21-25 septembrie 2026, fiind adresată atât investitorilor de retail, cât și celor instituționali. Oferta a fost subscrisă de 4 obligatari, persoane juridice.

Fondurile obținute vor fi folosite pentru cofinanţarea a două proiecte aflate în execuţie şi susţinute prin fonduri europene nerambursabile, respectiv artera cu rol de culoar verde de mobilitate din zona de sud-vest a municipiului şi pasajul subteran din zona Stadionului Unirea, precum și pentru refinanţarea în vederea restructurării datoriei publice locale existente.

Oferta publică de obligațiuni a Municipiului Alba Iulia a fost suprasubscrisă cu peste 47 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că oferta a avut un nivel de subscriere de peste 250%”. Paranteză închisă.

Dacă Vasile Rîmbu ar fi fost primar în ultimii 20 de ani, și nu doar în ultimii doi ani, Suceava ar fi fost fără nici un garaj, ar fi fost asfaltată și trasată, și absolut toate locurile de parcare ar fi fost cu plată. Ceea ce nu ar fi fost chiar rău. A, și ar mai fi avut un parc, cel de la Șipote, cu bănci și cu becuri, n-ar mai fi existat nici o reclamă și nici un chioșc, iar toată lumea ar fi fost învățată ca la căderea întunericului să fie deja în casă.

Arătînd de ce este în stare în cei doi ani de conducere discreționară a Sucevei, Vasile Rîmbu a demonstrat că este un primar ideal, dar nu pentru un municipiu reședință de județ, ci pentru o comună. Însă, una mică, cu vreo 1.500 de locuitori, în care există rețele de apă, canal și gaz, iluminat public și străzi, unde Vasile Rîmbu nu ar trebui decît să asfalteze, să tragă linii și să încaseze bani de la oameni pentru parcări, inclusiv pentru parcarea căruțelor.