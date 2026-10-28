Înaltul Calinic Împăciuitorul

Gata! Așa nu se mai poate! Acesta ar fi mesajul pe scurt al sindicatului din cadrul ACET Suceava, care s-a săturat cum se tot schimbă conducerea societății, bulversînd activitatea acesteia. Se schimbă cînd componența Adunării Generale a Acționarilor, cînd cea Consiliului de Administrație al operatorului regional de apă și canal, cînd directorul general, într-un haos perfect. Într-o conferință de presă, liderul de sindicat, Aurel Jescu, a spus: ”Lucrez aici de 40 de ani. Prin ceea ce trecem noi astăzi nu am trecut niciodată. Nu știu dacă s-a mai întîmplat așa ceva la vreo companie. Am o rugăminte foarte mare: cele două Palate, Consiliul Județean și Primăria Municipiului Suceava, să ajungă la un consens, să ajungă la o înțelegere”. La cît de tare a escaladat conflictul dintre președintele Consiliului Județean și al PSD, Gheorghe Șoldan, și primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, care a fost suspendat din PSD și a fost preluat de PNL, nici dracul nu-i mai împacă, Doamne iartă-mă! Însă, o speranță, totuși, există.

În iunie 2022, pe vremea cînd era deputat, Gheorghe Șoldan a primit din partea Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, ÎPC Calinic, „Ordinul Mușatinilor”. Domnul Șoldan spunea la vremea aceea: „Am primit înalta distincție <Ordinul Mușatinilor> din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților cu modestie și cu o foarte mare bucurie. Acordarea acestui ordin eparhial simbolizează o activitate în slujba poporului, prețuirea moștenirii Mușatinilor și ducerea mai departe a tradiției creștine. Îi sînt recunoscător Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru încrederea și onoarea de a-mi acorda această distincție. Am fost, sînt și voi fi un om simplu, care respectă tradiția românească, biserica și familia. În tot ceea ce fac mă ghidez după învățămintele Bisericii și valorile transmise de familie”.

Patru ani mai tîrziu, primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, a primit din partea Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, ÎPS Calinic, Ordinul „Crucea Bucovinei”, cea mai înaltă distincție a Eparhiei. După primire distincției, domnul Rîmbu declara: „Să primesc această înaltă distincție, Crucea Bucovinei, chiar astăzi, sub ocrotirea Sfîntului Ioan cel Nou, este o onoare care mă copleșește și mă obligă în egală măsură. Biserica și administrația trebuie să coopereze, pentru că ambele au același scop: binele omului. Această zi ne amintește tuturor că nici o cetate nu se poate dezvolta fără o busolă spirituală. Dedic această distincție fiecărui sucevean și reiterez promisiunea că voi continua să muncesc cu onestitate, frică de Dumnezeu și dăruire totală pentru prosperitatea și demnitatea orașului nostru”.

În comparație cu Gheorghe Șoldan, care mai mergea pe la biserică înainte de a primi distincția, Vasile Rîmbu a descoperit Biserica mult mai tîrziu, doar după ce și-a dat seama că ar putea obține niște voturi din partea credincioșilor practicanți. Cînd a realizat ce beneficii electorale poate avea apropierea față de Biserică, primarul și-a adus aminte de cele 200 de cupluri care au împlinit 50 de ani de căsnicie în ultimii doi ani și le-a premiat în cadrul unui eveniment organizat împreună cu Arhiepiscopia, și a început să pompeze niște bani Arhiepiscopiei. Și Gheorghe Șoldan este generos cu Biserica, Consiliul Județean alocînd în acest an 6 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor la Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Mitropolitul Dosoftei”.

Deci, se poate crede că singura șansă pentru ca Gheorghe Șoldan și Vasile Rîmbu să se împace cît de cît ar fi ca Înaltul Calinic să-i pună la aceeași masă și să discute cu ei ca de la Întîistătătorul Bisericii Sucevene la credincioșii decorați de Înaltpreasfinția Sa și să-i convingă ca, pentru binele public, să îngroape securea războiului pentru o vreme. Înaltul Calinic ar trebui să joace rolul împăciuitorului cît pentru un scurt armistițiu în timpul căruia domnii Șoldan și Rîmbu să se pună de acord asupra unor probleme importante pentru Suceava și pentru suceveni, printre care și cea a ACET-ului, după care n-au decît să revină în tranșee și să se lupte cît vor.