La film, cu ochii pe telefonul mobil

Artistul vizual rădăuțean Corneliu Cîrdeiu a obținut premiul pentru regie la cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Film, Diaporamă și Fotografie <Toamnă la Voroneț>, care a avut loc în perioada 25-27 septembrie la Gura Humorului. Documentarul se numește <Cetățenia>. Corneliu Cîrdeiu a fost la festival și cu filmul de scurt metraj <Loterie cu final închis>, care a fost selectat pentru a fi prezentat la festivaluri din Franța și SUA. Cele două creații ale artistului sînt postate pe pagina web a publicației sale, radautiziar.ro: ”Sînt, probabil, meserii care vor dispărea în timp, nu se știe ce se va întîmpla cu cinematografia. Dramatic este altceva. După cele trei zile de festival, mi-am dat seama că sălile sînt aproape goale. Cîțiva copii aduși cu arcanul să vizioneze filme… Și dacă întorceai capul în spatele sălii, pentru a le spune să facă un pic de liniște, vedeai că fețele lor sînt luminate de telefon… Ei nu veniseră să se uite la film. Pasiunea pentru film a dispărut și de la cei mai în vîrstă, care, în anii precedenți, umpleau sălile de cinema, pentru că filmul de festival este total diferit. Nu e un film cu bătăi, nu e un film cu dragoste, e altceva. (E o ofertă foarte generoasă acum – Netflix, Sky, Disney, canale tv de film). Exact asta am vrut să pun: pune pe pauză, deschide frigiderul și atunci de ce ar sta el două ore în sala de cinema?! Ar sta pentru că e un alt gen de film… Eu de asta mă duc de ani de zile la festivalurile astea de film, pentru că e cu totul altceva”.