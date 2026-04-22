”Pamblica” lui Mihai Dimian ”di la Sușiava”

Gata! S-a găsit încă un motiv de lovit în suceveanul Mihai Dimian, ministrul Educației. Un site bucureștean care-i poartă domnului Dimian sîmbetele, dar și celelalte zile, doar-doar îl va prinde cu ceva, încă dinainte ca acesta să fie numit ministru, a titrat: ”Gafă a ministrului Educației Mihai Dimian: a spus de două ori că examenul de Bacalaureat se promovează cu media 5, în loc de 6”. Site-ul bucureștean publică un fragment dintr-un articol scris de ”Ziarul de Iași”, care îl citează pe Mihai Dimian: „Spre deosebire de Bacalaureat, unde avem o medie de 5 pentru a promova acest examen (…) la Evaluarea Națională nu avem o astfel de medie, drept urmare întrebarea este dacă facem această evaluare pentru a ierarhiza elevii într-o anumită zonă (…) Este important să folosim aceste note pentru a departaja sau e diferit de pragul notei 5, cum este la Bacalaureat?”. Apoi, ca să fie clar că domnul Dimian a făcut o gafă de gafă, site-ul respectiv arată care sînt ”condițiile pentru a promova Bacalaureatul în 2026, din metodologia din 2011”.

Totuși, Mihai Dimian nu a făcut studiile în vreun garaj închiriat de o facultate privată, ci are studii solide, inclusiv în străinătate, unde a și făcut cercetare. Totodată, domnul Dimian a fost prorector și apoi rector al Universității ”Ștefan cel Mare”, unde, ca la orice universitate, sînt acceptați doar cei care au Bacalaureatul. Mai trebuie spus că universitatea suceveană organizează de ani de zile competiția ”Student pentru o zi”, la care participă elevi din clasele a XI-a și a XII-a, cu care domnul Dimian a tot intrat în contact. Cum Mihai Dimian, la CV-ul pe care îl are, nu este o persoană bătută în cap și nici nu există informații că ar fi alunecat pe treptele Ministerului Educației și s-ar fi lovit la cap, este limpede că acesta știe foarte bine care sînt condițiile pentru a lua Bacalaureatul. Domnul Dimian s-a referit doar la notele de 5 pentru că făcea o paralelă cu Evaluarea Națională, unde nu există o notă minimă, și a considerat că nu este nevoie să spună și că media generală trebuie să fie minim 6, pentru că acest lucru este știut de toată lumea.

A, a vorbit despre media 5 în loc de nota 5? Mare gafă, într-adevăr, una pentru care Mihai Dimian trebuie criticat și pentru care trebuie ”să se rîdă” lumea de el. Cum tare ”s-a mai rîs lumea” de Valentin Popa, un alt fost rector al Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava care a ajuns ministru al Educației și care într-un anumit context a spus pamblică, și nu panglică. Unii admit, totuși, că pamblică este un regionalism, iar greșeala nu ar fi chiar atît de mare. Cît de jos trebuie să zbori ca să îl judeci pe un om și ”să te rîzi de el” doar pentru că în loc de panglică spune pamblică?

Lui Mihai Dimian i se vînează orice greșeală pentru că este ”di la Sușiava”, cum spun cei de la Cluuuuuj, Cimișoara, Focșani sau Alba Iulia care s-au mutat la București și-și zic bucureșteni. Faptul că este ”di la Sușiava”, și nu ”dă pă” la București, Cluj sau Timișoara nu dă bine. ”Sușiava”-i ”di la țară”, și nu e ”dă pă la” oraș, acolo unde ”se bea” cafele, ”se dă” ochii peste cap și ”se învîrte” lucruri. Mihai Dimian nu face parte dintr-un sistem în care roiesc de ani de zile, laolaltă, iar uneori fac schimb de locuri, moguli de presă, jurnaliști, oameni de afaceri, unii dintre ei cu edituri, politicieni și universitari. Fiind din afara sistemului, profesorul ”di la Sușiava” nu poate fi învîrtit pe degete și de aceea deranjează, și neapărat trebuie să i se pună niște etichete ca ”să se rîdă” lumea și colegii de el, să i se erodeze treptat-treptat imaginea și să fie trimis cît mai curînd acasă, ”la Sușiava”.

Pentru Mihai Dimian, 5-ul de la Bacalaureat e un fel de pamblică a colegiului său Valentin Popa.