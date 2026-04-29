Prea multă interacțiune pe rețelele de socializare dăunează activității

Pe pagina sa de Facebook, ministrul Educației, suceveanul Mihai Dimian, a anunțat că a fost semnat contractul colectiv de muncă pentru învățămîntul superior: ”Am semnat astăzi Contractul Colectiv de Muncă pentru învăţământ superior la nivel de grup de unități asociate Federației Naționale Sindicale <Alma Mater>, împreună cu domnul prof. univ. dr. Anton Hadăr, Președintele Federației. Semnarea Contractului Colectiv de Muncă este un act de stabilitate, în beneficiul celor implicați în învățământul superior, dar este, de asemenea, dovada importanței pe care ambele părți o acordă dialogului social bazat pe înțelegere și respect, chiar și în această perioadă dificilă. Apreciez în mod deosebit efortul depus de ambele echipe de negociere, atât din partea Ministerului, cât și din partea sindicatelor, precum și responsabilitatea demonstrată pe parcursul acestor negocieri”.

Fiind vorba despre un ministru, despre un sistem în care sînt atît de multe probleme de care sînt interesați și profesorii, și elevii, și părinții, și bunicii, toate postările domnului Dimian, care nu sînt deloc puține, adună comentarii. Multe comentarii, iar unele dintre acestea nu au legătură cu subiectul. De regulă, Mihai Dimian le răspunde comentatorilor, cum a fost și în cazul lui Florin Nicolescu: ”Stimate domn Florin Nicolescu, contractul colectiv de muncă privește angajații și, indirect, studenții din instituțiile de învățământul superior de stat implicate in federație. Drept urmare, aici nu e vorba de un om, ci de o întreagă comunitate universitară.

În privința dialogului meu cu elevii olimpici, chiar și duminică am fost la Olimpiada Naționala de Inteligență Artificială și am răspuns tuturor celor prezenți, care au avut întrebări sau solicitări. Acum 3 săptămâni am fost la Botoșani, la Olimpiada Națională de Limbă și Literatură Română și am făcut la fel. Înainte de a fi Ministru am fost implicat voluntar în organizarea și coordonarea de olimpiade naționale și internaționale. Dacă aveți o nemulțumire particulară, atunci vă rog să spuneți despre ce este vorba, dar fără generalizări care nu vă fac cinste”.

Nu cred că a mai fost vreun ministru care să fie atît de activ pe rețelele de socializare, în sensul de a răspunde la mai toate mesajele și să intre în dialog cu persoanele care comentează, inclusiv cu cele care au texte mai contondente ori care pun întrebări incomode. Chiar Mihai Dimian este cel care răspunde, și nu are pe cineva care să o facă în locul său, așa cum s-a întîmplat și se mai întîmplă în cazul persoanelor cu funcții înalte.

Procedînd astfel, Mihai Dimian dă dovadă de transparență, arată că nu i s-a urcat la cap și demonstrează că nu are nimic de ascuns și că are curaj să-și asume niște lucruri. Deci, e de bine.

Pe de altă parte, ca ministru, și mai ales ca ministru al Educației în această perioadă extrem de complicată, ai atîtea și atîtea lucruri de făcut. În loc să consume atîta timp citind toate comentariile și răspunzînd la grosul acestora, fostul rector al Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava ar putea să renunțe la a mai posta pe contul său de socializare și ar trebui să lase comunicarea pe seama departamentului specializat din cadrul Ministerului, care să o facă pe canalele oficiale ale instituției. Iar departamentul ar trebui să-i prezinte zilnic doar mesajele care țin de ministru, la care domnul Dimian să ofere răspunsuri, restul mesajelor fiind distribuite în așteptarea răspunsurilor diferitelor compartimente din cadrul Ministerului Educației. Astfel, Mihai Dimian nu s-ar mai pierde în tot felul de dialoguri și s-ar putea concentra mai mult și mai bine la multele probleme pe care le are ministrul Educației. Prea multă interacțiune pe rețelele de socializare poate dăuna activității.