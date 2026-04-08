Munții Stînișoarei, ”prăvăliți” peste parcările din municipiul Suceava

De ce să vorbească locuitorii municipiului Suceava despre ”uite licitația pentru locurile de parcare, uite că nu mai este licitație pentru locurile de parcare, dar, stai un pic, ba este licitație pentru locurile de parcare!” și să nu vorbească despre frumusețile naturale ale județului care vor fi și mai frumoase după intervenția omului?

Pe 31 martie 2026, Consiliul Județean Suceava a transmis un comunicat de presă în numele președintelui Gheorghe Șoldan în care se vorbea despre proiectul măreț de punere în valoare a uneia dintre cele mai frumoase zone ale județului nostru. Un comunicat cu foarte multe detalii și cu foarte multe fotografii spectaculoase și cu desene care să impresioneze ochiul: ”Am scos la licitație proiectul prin care vom pune și mai mult în valoare spectaculosul Drum al Talienilor (DJ 209B). Construim în Pasul Stânișoara trei obiective importante:

o poartă tradițională la limita dintre județele Suceava și Neamț, realizată din lemn masiv sculptat, cu motive specifice zonei (aproximativ 6 metri înălțime și o deschidere de 14 metri);

un punct de belvedere modern (Turnul Talienilor), de 12 metri înălțime, cu structură elicoidală și 16 stâlpi dispuși circular (inspirați din cele 16 capitole din „Baltagul”), cu scară interioară și platformă panoramică, de unde turiștii vor putea admira peisajele și realiza fotografii și filmulețe spectaculoase;

o parcare modernă, de aproximativ 800 mp, realizată cu materiale ecologice, care va include alei pietonale, bănci, mese, toalete ecologice și iluminat ambiental cu lămpi solare.

Anunțul de participare simplificat a fost deja publicat în SEAP, iar data limită de depunere a ofertelor la procedura online este 20.04.2026.

Valoarea estimată a investiției este de 3,068 milioane de lei, iar suma finală, care nu poate fi mai mare decât cea estimată, va fi stabilită în urma procedurii de achiziție publică.

Constructorul va avea la dispoziție cinci luni pentru executarea contractului: 2 luni pentru proiectare și 3 luni pentru execuție.

Îmi doresc ca până la sfârșitul lunii mai sau cel târziu în prima jumătate a lunii iunie să stabilim câștigătorul și să începem lucrările în Pasul Stânișoara, pentru a finaliza cât mai repede această investiție.

Proiectul va atrage mai mulți turiști și va transforma Drumul Talienilor nu doar într-o legătură rutieră între două județe, ci într-un obiectiv turistic în sine, așa cum sunt TransRarău, Transalpina sau Transfăgărășan”.

Tot pe 31 martie, ceva mai devreme, avusese loc o ședință a Consiliului Local Suceava în care s-a votat componența comisiei care ar urma să modifice regulamentul de acordare a locurilor de parcare. O ședință în care s-a demonstrat clar că primarul Vasile Rîmbu va trage de timp pînă cînd va termina de făcut licitațiile pentru toate locurile de parcare existente. Atunci cînd vrei să tărăgănezi ceva înființezi o comisie și programezi o serie de consultări și dezbateri publice. Ședința a fost presărată și cu ironii la adresa prefectului PSD al Sucevei, Traian Andronachi, omul președintelui PSD al Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, care s-a trezit după aproape 3 luni că regulamentul de acordare a locurilor de parcare conține o serie de nereguli și trebuie modificat. Trebuie modificat pentru că așa a spus Gheorghe Șoldan că se va întîmpla, în sensul că nu se vor mai face licitații și că valoarea de închiriere a unui loc de parcare va fi redusă de la valoarea actuală de 500 de lei.

Anunțul a fost făcut de domnul Șoldan după ce anterior făcuse publică decizia conform căreia domnul Rîmbu fusese suspendat din partid pentru 6 luni, pe motiv că măsurile luate la propunerea sa în ceea ce privește parcările îndepărtează electoratul de Partidul Social-Democrat. Gheorghe Șoldan a spus, Gheorghe Șoldan a auzit, dar au auzit și cetățenii municipiului Suceava, care și-au dat seama că Gheorghe Șoldan a vorbit degeaba, din moment ce Vasile Rîmbu își vede în continuare de drumul său, calm și cu un zîmbet ironic.

După anunțul pe care l-a făcut cu privire la parcările din municipiul Suceava, care nu s-a materializat, Gheorghe Șoldan nu a mai zis nimic, făcîndu-se că plouă mereu în Munții Stînișoarei. Cum apar informații de la Primăria Suceava referitoare la locurile de parcare care în continuare se licitează la aceleași prețuri, cum Gheorghe Șoldan vine cu cîte un proiect al Consiliului Județean, încercînd să îngroape subiectul, iar sucevenii să uite ce-a spus domnia sa. Așa s-a întîmplat și pe 31 martie, atunci cînd domnul Șoldan a încercat să îngroape subiectul discutat în Consiliul Local ”prăvălind” Munții Stînișoarei peste parcările din municipiul Suceava.

P.S. Pe 3 aprilie, la ora 13.00, prefectul Traian Andronachi a transmis un mesaj în care arăta: „Am sesizat instanța de contencios administrativ cu privire la hotărârea Consiliului Local al municipiului Suceava privind regulamentul parcărilor de domiciliu. Potrivit legii, actul atacat este suspendat de drept, iar procedura organizată de primărie se oprește până la adoptarea unui regulament care să respecte cerințele legale”.