Modernizarea a murit, trăiască și înflorească regenerarea urbană!

Administrația PSD a municipiului Suceava continuă să se bată cu bordura în piept pentru că face lucruri ieșite din comun, în opinia sa.

”După un an, venim în fața sucevenilor cu următorul bilanț al parcărilor de reședință nou amenajate, parte din cel mai curajos proiect de regenerare urbană din Suceava. Parcări finalizate: Cuza Vodă II, strada Păcii – 4 parcări noi, realizate în locul unor garaje și al unor zone abandonate; Zamca – 2 parcări noi, în zonele „Bebelușul” și „Theodor Neculuță”; Areni/Centru – 3 parcări noi, pe străzile Maria Voichița, Ștefan Tomșa și Ștefan Dracinschi. Urmează în cel mai scurt timp: parcare nouă în zona Oituz; parcare nouă în zona 6 Noiembrie; în Zamca, 3 parcări noi pe străzile Stejarului, Narciselor și Ion Neculce.

(…) Avem un singur scop: creșterea calității vieții sucevenilor!

Sucevenii merită suficiente locuri de parcare în locul garajelor și spații verzi generoase în jurul blocurilor”. Mulțumim din inimă Partidului și celor doi reprezentanți de frunte ai acestuia, primarul și viceprimarul! Dacă nu ar fi fost cele două genii administrative pesediste cu proiectul lor curajos cu tot, am fi trăit în comuna Suceava ca-n comuna primitivă, și nu ca într-o comună reședință de județ. Felicitări maxime pentru implicarea totală a celor doi în opera de ”creștere a calității vieții sucevenilor”!

Cu tot respectul pentru ceea ce fac cele două genii administrative pesediste, trebuie să amintim de ceea ce a făcut fosta administrație PNL a municipiului Suceava, care în opinia actualei administrații PSD nu a făcut nimic.

Pe 19 aprilie 2024, viceprimarul PNL al Sucevei, Lucian Harșovschi, candidatul liberalilor la funcția de primar al Sucevei, își făcea reclamă cu un clip filmat pe teren, care era însoțit de următorul text: ”Înainte de a demara programul de modernizare a Sucevei de la scara blocului, în orice zonă a orașului, se merge la fața locului împreună cu proiectantul, colegii de la Serviciul de administrare străzi, reprezentanții asociațiilor de proprietari, dar și cu sucevenii din zonă pentru a decide împreună ce se poate face și ce nu. De această dată suntem pe strada Păcii din cartierul Burdujeni, unde începem lucrările de reabilitare și modernizare.

Vă țin la curent cu stadiul lucrărilor! Nu ne oprim aici. Continuăm!”. Pe 1 iulie 2024, Lucian Harșovschi, care pierduse alegerile în dauna candidatului PSD, posta un alt videoclip și spunea: ”Am început lucrările pe strada Păcii din cartierul Burdujeni, unde continuăm proiectul de #ModernizareaSuceveiDeLaScaraBlocului . Este o lucrare amplă, care se va întinde până la sfârșitul verii, însă la finalizarea lucrărilor, sucevenii vor beneficia de o stradă complet reabilitată, noi trotuare, accesele la scările de bloc refăcute și parcări de reședință.

Nu ne oprim aici, până în septembrie vom finaliza cât mai multe lucrări”.

23 septembrie 2024, același Lucian Harșovschi: ”După ce am finalizat str. Leca Morariu, am mutat echipa pe str. Oituz, acolo unde refacem pentru început legătura dintre str. Leca Morariu și str. Universității.

Urmează ca toată zona să fie reconfigurată, proiectul fiind deja avizat și autorizat. Lungime stradă – 1327 m. Suprafață totală – 14272 mp. Locuri de parcare – 158. Ținem la siguranța pietonilor, cu atât mai mult atunci când aceștia sunt copii, iar pe lângă lucrările de reabilitare a străzii, construim și un nou trotuar în apropierea Grădiniței nr. 6 <Albinuța>”.

În bilanțul activității pe patru ani prezentat pe 10 octombrie 2024, la capitolul străzi, trotuare și parcări, viceprimarul Harșovschi arăta că ”alte proiecte pentru care deținem autorizație de construire și care urmează să fie executate sunt străzile Ștefan Tomșa, Maria Voichița, Alexandru cel Bun (acces la bl. K și 51), Ștefan Dracinschi, Fântâna Albă și Stejarului, demonstrând un angajament ferm pentru îmbunătățirea rețelei rutiere din Suceava. Totodată, Aleea Jupiter și străzile Ion Neculce, Octav Băncilă și Aurora sunt străzi în curs de proiectare, subliniind interesul nostru constant pentru a asigura condiții moderne și sigure pe toate arterele orașului”.

Așadar, ”cel mai curajos proiect de regenerare urbană din Suceava” pe care-l flutură mîndră administrația PSD reprezintă în bună parte o continuare a proiectului ”Modernizarea Sucevei de la scara blocului”, lucru pe care, însă, geniile administrative pesediste nu-l spun, că doar fosta administrație penelistă nu a făcut nimic. Deci, în limba pesedeză pe care o vorbesc geniile administrative pesediste neînțelese de toată lumea, la modernizare i se spune regenerare urbană.

Oare cum se spune în limba pesedeză la transport metropolitan, la trafic aglomerat și la sală polivalentă?