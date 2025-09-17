După ce a ținut toată vacanța de vară, PNL Suceava a ieșit în lume

S-a încheiat oficial sezonul estival. De unde am aflat? Păi, din calendar, de la vremea de afară și pentru că a început școala, dar și fiindcă PNL Suceava a prins viață. După ce au ținut toată vacanța de vară, așa cum țin credincioșii posturile, liberalii suceveni au trecut la treabă. Treabă însemnînd ochirea primăriilor PNL care au avut de inaugurat cîte ceva, după care au bătut toba cu realizările acestora și cu sprijinul pe care Guvernul PNL îl acordă pentru cei care vor să ducă România înainte, pentru că în spate podul a fost rupt de inundațiile de la finele lunii iulie.

La Liceului Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni s-a inaugurat și s-a sfințit corpul B al școlii. Investiția de peste 2 milioane de euro a fost realizată cu sprijinul fondurilor europene. La inaugurare au participat numeroși elevi și profesori, directorul școlii, Demis Maranda, șeful Inspectoratului Școlar, Ciprian Anton, primarul PNL, Tomiță Onisii, deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, și vicepreședintele PNL Suceava, Alexandru Covașă.

Într-un comunicat al PNL se arată: ”Noua clădire oferă săli de clasă moderne, dotate cu mobilier și echipamente de ultimă generație – table inteligente, sisteme interactive, grupuri sanitare moderne, spații de depozitare, cancelarie și sală multimedia. Această investiție face posibil ca, din acest an, toți elevii liceului să învețe în schimbul de dimineață. Deputatul Ioan Balan a evidențiat faptul că administrația liberală din Liteni, condusă de primarul Tomiță Onisii, demonstrează prin fapte concrete că educația este o prioritate și că investițiile europene pot schimba în bine viața comunităților locale. Pentru PNL Suceava, dezvoltarea infrastructurii educaționale rămîne un obiectiv central. Noua clădire a liceului din Liteni reprezintă nu doar o investiție în școală, ci și o investiție în viitorul copiilor și al întregii comunități”.

Școala din comuna Pojorâta a fost reabilitată în întregime cu fonduri proprii și europene. La eveniment au fost prezenți numeroși copii și părinți, cadre didactice, preoții satului, fosta și actuala directoare a școlii, șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, primarul comunei Pojorâta, Bogdan Codreanu, deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, și vicepreședintele PNL Suceava.

Angelica Fădor, președintele interimar al PNL Suceava și secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a transmis un mesaj de sprijin și felicitare, subliniind că zona de munte a județului a fost mereu aproape de sufletul ei: „Educația din comunitățile de munte este o prioritate. Modernizarea școlii din Pojorâta arată că, prin implicare și perseverență, putem oferi copiilor condiții de studiu moderne, la nivel european. Viitorul lor este cea mai importantă investiție”.

Pe 11 septembrie a fost inaugurat și sfințit Ambulatoriul Spitalului Municipal Vatra Dornei. Investiția de aproape 3 milioane de euro a fost realizată prin Programul Operațional Regional, cu sprijin european și guvernamental. Noul ambulatoriu oferă spații moderne pentru consultații, dotări medicale de ultimă generație și condiții mai bune atît pentru pacienți, cît și pentru cadrele medicale. Primarul liberal al municipiului, Marius Rîpan, a declarat: „Este un vis devenit realitate. Această clădire nu este doar o investiție în infrastructura sanitară, ci un pas concret către normalitate și respect pentru cetățeni. A fost un efort de echipă, administrație locală, Guvern, medici și comunitate, o dovada că, acolo unde există voință și colaborare, lucrurile bune se întîmplă”. Prezentă la eveniment, Angelica Fădor a declarat: „PNL rămîne ferm angajat în susținerea dezvoltării sistemului sanitar românesc, iar această investiție este o dovadă vie a implicării autorităților locale liberale din județul Suceava. Educația și sănătatea sînt pilonii pe care construim viitorul comunităților noastre”.

Era și timpul. Era și timpul ca liberalii să scoată capul în lume, ca să nu uite lumea de ei și să nu trăiască cu impresia că în județul Suceava există doar PSD. Un PSD reprezentat în primul rînd de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, care a fost foarte prezent în spațiul public toată vara, cînd la lucrările de reconstrucție a zonelor lovite de inundații, cînd la asfaltarea drumurilor județene.

În țara asta nu se știe niciodată cînd vin alegerile, care trebuie să te găsească în activitate, și nu îngrășînd porcul înainte de Crăciun. Sau poate cîntîndu-i mielului din fluier înainte de Paște.