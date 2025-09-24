Ori ținem închisă sala polivalentă a Sucevei, ori o concesionăm unui operator privat

Primăria PSD Suceava SRL privatizează și patinoarul artificial de pe strada Universității, după ce a privatizat ștrandul. Primarul PSD al Sucevei a spus că patinoarul trebuie concesionat, fiindcă acesta a produs pierderi de 1,5 milioane de lei din 2023 și pînă la ultimul sezon rece, și a adăugat: ”Desigur, nu am împărtășit ideea concesionării patinoarului pînă nu ne-am cîntărit resursele și deducem aici că resursele nu ne permit ca noi să gestionăm în continuare acest patinoar. Avem două posibilități: ori Primăria din lipsă de resurse închide patinoarul, ori îl concesionăm unui operator privat. Noi am considerat faptul că nu trebuie să văduvim populația amatoare de patinaj”. Mulțumim din inimă partidului și reprezentantului acestuia la vîrful Primăriei pentru că nu închid patinoarul pe care nu l-au făcut nici partidul, și nici primarul. Totuși, de ce ar putea o firmă privată să gestioneze patinoarul și să scoată profit, și să și plătească o redevență la Primărie, iar Primăria nu poate să-l gestioneze, în condițiile în care nici nu trebuie să facă profit și nici nu trebuie să plătească vreo redevență? Doar sucevenii au votat anul trecut un primar care s-a prezentat ca fiind un competent multilateral pregătit.

Primarul PSD, cu ajutorul Consiliului Local slugarnic, a decis să concesioneze un patinoar la care ar trebui să aibă acces gratuit mai multe categorii de persoane. Prin HG 1.099 din 18 septembrie 2003, patinoarul a fost trecut din proprietatea publică a statului și de sub administrarea Agenției Naționale pentru Sport în proprietatea publică a Municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local Suceava. În Hotărîrea de Guvern, la articolul 3, aliniatul 2, se spune: ”Consiliile locale sau județene, după caz, au obligația să respecte desfășurarea normală a programelor și activităților prevăzute în calendarul național pentru competițiile interne și internaționale, inclusiv programele de antrenament, acordînd cu titlu gratuit folosirea stadioanelor, bunurilor din complexele sportive și bazele sportive, precum și anexele aferente”.

În ședința Consiliului Local Suceava în care s-a decis pasarea patinoarului, consilierul local USR Mihai Anghelea a ridicat problema folosirii gratuite a patinoarului de către anumiți sportivi și echipe: „Aș vrea să știu cum va fi gestionată situația clubului de hochei, a celor care practică patinajul artistic și știu că la un moment dat era și patinaj viteză. Dacă patinoarul va avea un administrator privat trebuie să știm exact ce se va întîmpla cu acești copii, tineri, care practică aceste sporturi și care în trecut beneficiau de gratuități pentru antrenamentele de pe patinoar”. Primarul a dat asigurări că în cazul în care viitorul administrator al patinoarului nu va accepta prezența gratuită a sportivilor pe patinoar, municipalitatea va finanța activitatea echipelor din cadrul Clubului Sportiv Municipal (!!!!). Cum adică? Adică, Primăria nu va trece în caietul de sarcini al licitației obligativitatea firmei cîștigătoare de a asigura accesul gratuit pe patinoar și la vestiare pentru anumite categorii de persoane?! Și care-i afacerea, care-i șmecheria, dacă Primăria, care spune că face economii și afaceri nemaipomenit de bune, va plăti unei firme private pentru accesul pe patinoarul Primăriei???!!!

Firma bistrițeană MIS Grup lucrează într-un ritm susținut la sala polivalentă de la ieșirea din Suceava spre Fălticeni și, probabil, că anul acesta lucrările vor fi gata. Pînă în prezent, Primăria Suceava nu a fost în stare să rezolve problema căilor de acces pînă la sală și nici cea a rețelelor de utilități pentru aceasta. Păi, de ce să se grăbească? Pentru a deschide sala iarna, atunci cînd aceasta ar trebui încălzită? Doamne ferește!

Cum Primăria PSD Suceava SRL nu vrea sau nu poate să gestioneze situația la un amărît de patinoar, cum naiba poate crede cineva că va putea gestiona ditamai polivalenta cu 5.000 de locuri și cu atîtea anexe? Trebui să ne pregătim să-l auzim pe Competentul nr. 1 al Sucevei, primarul PSD, spunînd că Primăria nu are posibilități financiare să administreze polivalentă și, în consecință, ”ori ținem închisă sala polivalentă a Sucevei, ori o concesionăm unui operator privat”. Bineînțeles că o va face în aplauzele furtunoase ale Competentului nr. 2 al Sucevei, viceprimarul PSD, și ale ghioceilor din Consiliul Local, colegilor de partid și cetățenilor impresionați de cele trei becuri și două bănci montate în Parcul Șipote, dar și de huruitoarea care traversează orașul strîngînd praful și udînd ușor asfaltul.