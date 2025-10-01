Nu primești micul dejun, dar primește banii pe cazare înapoi

”Tot umblînd prin țară, vreau să-ți spun că nu mai departe de hotelul în care stau eu, și o spun în cunoștință de cauză, au probleme cu personalul, nu au oameni, deci trebuie să angajeze oameni, pentru că nu au fost puține locurile în care am văzut anunțuri de genul <Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință dacă doriți să schimbați lenjeria zilnic>. Sînt unii care stau două, trei zile, mă rog, ce au ei de făcut în anumite zone, mai ales la Florida sau California, însă nu-i cazul meu – eu stau doar o noapte, ca regulă – dar, asta denotă faptul că au probleme cu personalul. Nu mai spun de calitatea serviciilor – a scăzut calitatea serviciilor la hotel, am pățit-o cu ceva luni în urmă în zona New York-ului, unde am fost dimineață, micul dejun este inclus în prețul pe care-l plătesc pentru cameră, și nu era venit bucătarul, și m-am dus la doamna respectivă și am întrebat unde să iau loc. Și doamna respectivă de la recepție mi-a spus: <Ne pare rău, dar astăzi nu servim micul dejun>. Am crezut că e o glumă, dar mi-a spus că bucătarul nu a venit. Și după aia am vorbit cu managerul și mi-a zis că au o problemă, și vreau să zic că mi-au dat banii înapoi, nu m-au încasat pentru noaptea respectivă. Am stat degeaba.

Plus că, uite, am fost la stațiile de benzină. Numai de astăzi să-ți dau exemplu: undeva în Virginia și Carolina din Nord, unde sînt eu acum, din, hai să zic, din cinci benzinării, păi la trei erau afișe de angajare – 17$ pe oră, 18$ pe oră. Se vede în continuare că e lipsă de forță de muncă”.

Suceveanul Florin Senciuc este stabilit de 25 de ani în Statele Unite ale Americii și bate țara în lung și în lat, transportînd aparatură medicală. Administrația Trump a pornit o campanie dură împotriva imigrației ilegale și, astfel, în unele sectoare au apărut probleme cu lipsa de personal.