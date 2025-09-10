USV a demonstrat că se poate și atunci cînd ești de la Suceava

Cele două Campusuri ale Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava se dezvoltă într-un ritm susținut.

Detalii despre lucrările realizate în vară a oferit rectorul Mihai Dimian, într-o intervenție telefonică la Radio Top: ”În Campusul 1 avem o nouă clădire, denumită <Inteligența Ambientală-Securitate Cibernetică>, ce va avea la ultimul nivel un centru de cercetare în acest sens, iar restul va fi dedicat Facultății de Științe ale Educației, care se va numi din acest an Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, avînd în vedere acreditarea programului de Psihologie. În Campusul 2 se află în construcții spațiul pentru învățămîntul tehnic dual – sîntem la un procent avansat, 33-37%. Parcul cu panouri fotovoltaice a depășit 90%. De asemenea, căminul cu 824 de locuri a depășit 90% grad de realizare și, între timp, de cînd au plecat studenții în vacanță, am început Casa de Cultură a Studenților, am început Complexul Sportiv și așteptăm zilele acestea autorizația de construire pentru cantina studențească și să ne apucăm pînă la finalul lunii, sper eu, și de acest proiect”.

În ultimii ani, universitatea suceveană a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă. Dat fiind faptul că numărul de specializări a crescut, a crescut și numărul studenților și, implicit, nevoia de spații pentru studiu, dar și pentru petrecerea timpului cuprins între cursuri, seminarii și examene. Campusul 1 i-a rămas mic Universității și de aceea a fost nevoie de un al doilea Campus, cel de la Moara. Probabil că la finalul lucrărilor, Campusul 2 va fi unul dintre cele mai complexe și mai moderne din țară. Pentru asemenea investiții, evident, este nevoie de bani, de foarte mulți bani. Bani care au fost atrași, în cea mai mare parte, de la Uniunea Europeană și de la Guvern. Meritul universității sucevene este acela că a știut să facă rost de fonduri pe o piață aglomerată de solicitări de același tip. Asta înseamnă că proiectele și argumentele puse pe masa negocierilor au fost cît se poate de solide.

Harta investițiilor importante în infrastructura de toate tipurile arată că regiunea Moldova nu a beneficiat de fonduri la fel de mult ca alte zone din țară, cum ar fi Ardealul sau Oltenia. Depinde foarte mult de cine este la butoanele de la București, însă un rol important îl au și solicitanții, Or, Universitatea ”Ștefan cel Mare” a demonstrat că se pot obține fonduri pentru dezvoltare și dacă ești de la Suceava, și nu de la Cluj, de la Sibiu, de la Oradea sau de la Craiova. Universitatea reprezintă un exemplu pentru autoritățile și companiile de la noi care se plîng că nu se poate mai mult din cauza apartenenței la regiunea Moldova.

P.S. Rectorul Universității ”Ștefan cel Mare” a demonstrat că are simțul umorului. Un simț al umorului care i s-a ascuțit și ca urmare a faptului că USV-ul se dezvoltă și, astfel, domnia are pe ce se baza atunci cînd își permite să facă unele comentarii. Postare a lui Mihai Dimian din data de 5 septembrie 2025: ”Deoarece mi-au trimis mai mulţi prieteni din Iaşi această fotografie, de pe pagina Primăriei Municipiului Iaşi, precizez că nu ne deschidem filială la Iaşi, deci vă aşteptăm la înscrieri până pe 9 septembrie, la Suceava. Revenind la eveniment, m-am bucurat să particip la lansarea companiei AUMOVIO, desprinsă din CONTINENTAL AUTOMOTIVE, care are printre angajaţi mai mult de 200 de absolvenţi ai USV şi cu care avem o foarte bună colaborare atât în domeniul educaţiei, cât şi al cercetării. Sper să se finalizeze cu bine aspectele birocratice legate de un proiect realizat împreună şi să putem anunţa un contract major de cercetare în domeniul ingineriei electronice şi al comunicaţiilor pentru autovehicule cu această companie!”.