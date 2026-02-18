Înjurături și scuze. Înjurăturile continuă

La protestele AUR care au loc la Suceava, de regulă, reprezentanții presei sînt înjurați. Participanții furioși îi înjură pe jurnaliști, după care vine deputatul AUR de Suceava Florin Pușcașu, care invită la calm și își cere scuze.

Așa s-a întîmplat și la protestul care a avut loc în fața Primăriei Suceava joi, 12 februarie, la ora 12.00, atunci cînd oamenii nemulțumiți au fost invitați de AUR să strige timp de 12 minute împotriva Guvernului, pentru că le-a mărit taxele și impozitele. Ca să fie masa mai bogată, protestatarii au cerut reîntoarcerea turului II și, așa cum spuneam, cîțiva jurnaliști s-au ales cu cîteva înjurături. Despre această situație a relatat în ”Monitorul de Suceava” din 13 februarie Dana Humoreanu, care a fost cît se poate de corectă, oferindu-i domnului Pușcașu o platformă pentru a se explica și pentru a adresa scuze publice celor care au fost jigniți: ”Îmi cer eu iertare pentru inconvenient. Nu este normal să ne îndreptăm asupra celor care au venit să relateze cu maximă acuratețe evenimentul și probabil ceea ce se află în spatele evenimentului, dar e greu să stăpînim furia oamenilor, în condițiile în care nu s-a identificat, din păcate, la nivel societal, un vinovat pentru această stare de lucruri, și în condițiile în care Guvernul încă mai beneficiază de susținerea multora dintre români. Din punctul nostru de vedere, este o situație nefericită. Tocmai în sensul cristalizării cu adevărat a cauzalității acestei situații am inițiat acest protest și am ieșit să ne exprimăm nemulțumirile. Protestăm împotriva unei situații care îi afectează deja pe toți românii sau pe majoritatea dintre ei. Eu găsesc că este nefiresc ca acest Guvern să mai beneficieze de sprijin sau de îngăduință. Cred că cei care guvernează și-au dat cu toții măsura pînă în clipa de față. Românii trebuie să înțeleagă că singurul lor dușman este politicianul care nu mai servește interesele românilor și care s-a închinat unor interese străine”. Florin Pușcașu a început prin a-și cere scuze, după care s-a pierdut pe drum cu explicații filozofico-politice care nu aveau legătură cu subiectul.

”Monitorul de Suceava” nu a fost deloc zgîrcit cu AUR, dovadă fiind faptul că spațiul alocat explicațiilor domnului Pușcașu a fost unul extrem de generos, acesta avînd posibilitatea să strecoare printre fraze și un termen folosit cu foarte multe prilejuri: ”victime colaterale”. A spus deputatul AUR de Suceava: ”Din păcate, jurnaliștii agresați sînt niște victime colaterale, care nu merită să suporte această situație, motiv pentru care eu îndrăznesc să le mai cer o dată scuze pentru că în cadrul unui eveniment la care noi sîntem coparticipanți au avut parte de un asemenea tratament. Sînt incidente izolate, nu reprezintă în nici un caz poziția noastră și nici o poziție legitimă din partea celor care au îndrăznit să profereze acele agresiuni”.

În primul și în primul rînd, domnule Pușcașu, nu ați fost coparticipanți la eveniment, ci organizatorii evenimentului, deci trebuie să vă asumați întreaga vină pentru ceea ce s-a întîmplat. Dacă nu sînteți capabili să organizați acțiuni la care să nu existe victime colaterale, atunci nu le mai organizați. De cîte ori AUR-ul a avut la un miting oameni care să se ocupe fix de menținerea unei atmosfere civilizate și care să-i trimită acasă pe cei care și-au revărsat furia asupra unor jurnaliști care se aflau în exercițiul funcțiunii, care veniseră pentru a relata ceea ce se întîmplă, astfel încît acțiunea să nu rămînă în anonimat? Vinovată este și presa, pentru că în ciuda a ceea ce s-a tot întîmplat la mitingurile AUR Suceava, dar uneori și la sediul partidului, unde au avut loc conferințe de presă, iar membri AUR au jignit jurnaliști, încă se încăpățînează să transmită publicului acțiunile acestei formațiuni politice.

Bădăranii de la mitingul AUR au înjurat niște tineri care cîștigă și ei cîțiva lei, poate la fel de puțini sau chiar mai puțini decît cei care au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva Guvernului. Bădăranii care s-au comportat necivilizat la mitingul AUR i-au confundat pe niște bieți jurnaliști de la Suceava cu indivizii de la marile posturi de televiziune cu sclipici care se dau jurnaliști, dar, care, de fapt, sînt niște banaliști politici triști și niște activiști înfocați, care se scaldă în bani, nu ca jurnaliștii din provincie care încearcă să-și facă și ei treaba cum pot pentru cîțiva lei, poate mai puțini decît primesc cei care ies în stradă pentru a protesta împotriva Guvernului. Și de ce să fie înjurați, de ce să fie ei ”victime colaterale”, domnule deputat AUR?