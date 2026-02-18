După facultate, doi ani la un cabinet medical în mediul rural

În opinia premierului Ilie Bolojan, absolvenții facultăților de medicină ar trebui să rămînă să profeseze în Romania pentru cel puțin cîțiva ani. Medicul chirurg Sorin Hîncu a fost directorul spitalului sucevean și președintele Colegiului Medicilor Suceava.

”Chiar dacă eu nu sînt de acord cu multe din acțiunile domnului Bolojan, de data asta sînt de acord cu ceea ce a spus și am să încerc să dezvolt această idee. În primul rînd, vreau să vă spun că tot ce am să afirm reprezintă opinii personale, pentru care pot fi atacat, mă rog, de colegii mei medici, dar să pornim de la niște lucruri foarte clare, ca să înțeleagă lumea despre ce este vorba. Libera circulație a cetățenilor, indiferent de ce profesie au, este reglementată prin lege. La medici este puțin mai altfel. După Revoluție, la un timp, nu chiar imediat, comunitatea europeană a recunoscut diplomele medicilor din România. Diplomele, nu și specialitatea, imediat. Și de aceea, datorită condițiilor de atunci, mulți medici au ales să plece din țară. Și a fost, într-un timp, chiar exod. Eu, fiind la Colegiul Medicilor, semnam toată ziua niște certificate. Care mai de care dorea să plece din țară, în Franța, în Germania, în Anglia. Asta a fost la început, și erau mulți. După aceea, s-a mai potolit, iar acum, cînd vorbim, pot să spun că acest fenomen este la cote mult, mult reduse față de ce a fost înainte. De ce? Între timp, condițiile de lucru din România s-au îmbunătățit. Mai ales salarizarea, că asta era pe primul plan. Salarizarea medicilor a crescut foarte mult. Pot să lucreze și la stat, și la privat, și atunci medicul este motivat.

Eu, ca să vă răspund la întrebare, nu sînt de acord, nu agreez ca medicii români să plece imediat după facultate în străinătate. Ceea ce a spus premierul Bolojan este că statul investește în acești medici, în pregătirea lor, unii au și bursă, iar după ce termină pleacă. Nu-i corect. Este corect să fie o reglementare în care să-și achite anii de studiu față de statul român. Sînt mari deficiențe în sistemul medical, în asistența sanitară din România, mai ales în asistența medicală primară. Știți ce se întîmplă cu medicii de familie. Foarte mulți medici de familie s-au pensionat, mai stau așa ca să… Rămîn comunități întregi fără medic. În afară de asta mai este un aspect.

Nu este organizat sistemul sanitar din România și asta este problema Ministerului Sănătății, pentru a le asigura tinerilor medici repartizarea în sistemul sanitar de la început. Medicii își iau diploma, după care stau acasă pe banii părinților pînă cînd vin în rezidențiat. Nu le place rezidențiatul, mai stau. Nu, domnule, ai terminat facultatea, statul român te repartizează, cum a fost și generația noastră, în sistemul sanitar primar. Pentru că de asta ai făcut facultatea, ești cu diplomă de medic. De unde după aia poți să accezi în ierarhia medicală unde vrei.

(După terminarea facultății, cam cît ar trebui să lucreze în țară un medic?)

Asta nu pot eu să spun exact. Pe vremea mea era obligatoriu să stai doi ani la țară. Am stat doi ani la țară, m-am pregătit și după doi ani am plecat la secundariat, cum era pe atunci. Și eu, și soția mea. Eu am făcut circumscripții în județul Galați, la Buciumeni, lîngă Tecuci. Părinții mei erau la Tecuci, la 25 de kilometri. Acolo am locuit. Era locuință pentru medici, la dispensarul medical. Și am lucrat acolo doi ani de zile, și eu, și soția mea. (Deci, sînteți pentru, ca o perioadă să rămînă medicul să lucreze în România sau să plătească studiile, dacă pleacă?). Da. Așa ar fi corect. Și așa am remedia o parte din deficiențele, din lipsurile sistemului sanitar, mai ales în ceea ce privește medicina primară”.