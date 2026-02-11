Campanie de informare, nu de manipulare

O inițiativă comună, Inspectoratul Școlar Suceava – Colegiul Medicilor Suceava, a stîrnit și o serie de reacții negative pe rețelele de socializare, unele dintre ele violente și/sau jignitoare la adresa celor două entități.

Conform Inspectoratului Școlar, proiectul se intitulează: ”Parteneriat pentru sănătate: Educație și informare medicală în școlile sucevene”. În comunicatul instituției se arată că ”Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Colegiul Medicilor Suceava își unesc forțele pentru a sprijini sănătatea viitoarelor generații. Domnul inspector școlar general, prof. Nicolae-Ciprian Anton, și doamna dr. Laura Coca, președinte al Colegiului Medicilor Suceava, au oficializat un parteneriat strategic ce vizează promovarea vaccinării anti-HPV în unitățile de învățământ din județ. Scopul principal al acestei colaborări este accesul elevilor și al părinților la informații medicale competente, fundamentate științific, despre prevenția cancerului prin vaccinare. Conform parteneriatului, medicii specialiști suceveni vor fi prezenți în școli, participând la orele de dirigenție și la activități extrașcolare. Vor fi organizate sesiuni de informare, inclusiv în cadrul programului național <Săptămâna Altfel>. Elevii vor avea ocazia să pună întrebări și să primească răspunsuri direct de la profesioniști din domeniul sănătății. Prioritatea profesorilor și medicilor suceveni este binele copilului, educația pentru sănătate fiind o componentă esențială în formarea tinerilor. Parteneriatul oferă un cadru de dialog corect, în care deciziile pot fi luate pe baza informațiilor medicale validate, oferite de specialiști. Menționăm că participarea medicilor are un rol strict informativ, iar vaccinarea este opțională, și nu este obligatorie. Decizia aparține în totalitate părinților, în urma unei informări riguroase”.

Mai clar de atîta nu se poate. Însă, într-o lume în care se citește o jumătate din titlul unei știri și în care analfabetismul funcțional este cît se poate funcțional era de așteptat să se treacă la comentarii negative și la atacuri. Nu este vorba despre o campanie de impunere a vaccinării, ci despre ”educație și informare medicală” la care participă medici. Așa cum copiii merg la școală pentru a fi educați și informați de profesori de biologie la biologie, de profesori de matematică la matematică și de profesori de istorie la istorie, tot așa medicii au pregătirea necesară care le permite să le ofere elevilor informații în ceea ce privește chestiunile legate de sănătate. Cine să o facă mai bine: preotul care a făcut Teologia, pastorul care a absolvit nu-știu-ce școală de maiștri, influencerul care abia a terminat liceul sau repetentul care se ascunde în spatele unui cont fals și-și dă cu părerea despre orice?

Comunicatul Inspectoratul Școlar Suceava este cît se poate de limpede: ”Parteneriatul oferă un cadru de dialog corect, în care deciziile pot fi luate pe baza informațiilor medicale validate, oferite de specialiști. Menționăm că participarea medicilor are un rol strict informativ, iar vaccinarea este opțională și nu este obligatorie. Decizia aparține în totalitate părinților, în urma unei informări riguroase”. Deci, este vorba despre un dialog între medic și elev, unde medicul este prezent pentru a oferi informații și a răspunde la niște întrebări, și nu pentru a impune anumite lucruri. Un dialog care este continuat acasă cu părinții. Este clar vorba despre o campanie de informare, și nu despre una de manipulare.

Elevii de aia merg la școală – ca să-și deschidă orizonturile cunoașterii în toate direcțiile și să refuze să poarte ochelari de cal, acceptînd numai ochelari de soare, atunci cînd este cazul, și ochelari de vedere, însă numai dacă aceștia sînt recomandați de un medic specialist, și nu de vreo doamnă din bazar care vinde ochelari la kilogram. Doar astfel vor putea lua decizii bune pentru ei și nu vor îngroșa rîndurile analfabeților funcționali care își dau cu părerea imediat ce au citit jumătate din titlul unei știri.