Concurența certaților lasă ceva în urmă

25 august 2026. Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu: ”Scurt bilanț al unui cartier care renaște: Zamca. În sinteză: pe străzile Ion Neculce, Octav Băncilă și Stejarului, peisajul urban e complet refăcut. Străzi, trotuare și spații verzi. Continuăm cu toate forțele pe străzile Vișinilor, Narciselor, Dimitrie Cantemir si Nicolae Costin”.

25 august 2026. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan: ”Școala Gimnazială Botoșana va fi reabilitată cu fonduri europene, iar cofinanțarea va fi asigurată cu sprijinul Consiliului Județean Suceava. Am fost alături de vicepreședintele Nicolae Robu și de primarul Andrei Sticleț pentru a vedea starea actuală a școlii. Proiectul are o valoare de aproximativ 7,7 milioane de lei, iar contribuția locală este de aproape 2,7 milioane de lei, o sumă greu de susținut din bugetul comunei.

Consiliul Județean va aloca 2,5 milioane de lei pentru această investiție, importantă pentru cei aproximativ 300 de copii care învață aici, dar și pentru generațiile care vor urma. Am fost împreună și pe șantierul primei grădinițe cu program prelungit din comună. Investiția de peste 8,3 milioane de lei va asigura condiții moderne pentru 50 de copii și va fi finalizată până la sfârșitul anului viitor. Îl felicit pe tânărul primar Andrei Sticleț pentru că a reușit să atragă fonduri europene și să demareze multe proiecte pentru comunitatea sa.

La Botoșana se lucrează și la rețeaua de gaze, dar și la rezolvarea problemelor de alimentare cu apă, iar zeci de locuințe ale persoanelor vulnerabile au intrat într-un program de reabilitare energetică”.

26 august. Vasile Rîmbu: ”Parcul Șipote – renașterea de la poalele Cetății. Azi, 26.08.2026, am semnat contractul de execuție pentru proiectul <Zona de agrement Parc Șipote>. Păstrând biodiversitatea acestui <plămân verde al orașului>, modernizăm pădurea-parc Șipote pe o suprafață de 393.130 mp prin dotarea cu mobilier urban, diverse tipuri de pavilioane, panouri de informare și orientare, toalete ecologice, trasee și alei pietonale, cuiburi artificiale pentru păsări ș.a.m.d. În spiritul transparenței: SC ANISTA DESIGN SRL va executa lucrarea în valoare contract de 13.545.828,54 RON (TVA inclus), și o va termina în 18 luni (sau mai repede, sper). De fapt, acest proiect e o viziune care continuă și nu ne vom opri până când acel loc nu va deveni un simbol al certitudinii că Suceava se dezvoltă curajos”.

26 august. Gheorghe Șoldan: ”Investiții de aproape 15 milioane de lei sunt în derulare la Solca. Marți după-amiază, împreună cu vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, și cu primarul Cornel Țehaniuc, am fost pe șantierele acestor lucrări. Se lucrează la modernizarea drumului care leagă Solca de Poieni-Solca și la construirea a două poduri cu structuri prefabricate din oțel, o soluție care permite montarea mai rapidă, reduce costurile și asigură rezistență în timp.

Pe amplasamentul fostului cinematograf din Solca se ridică o casă de cultură modernă. Lucrările au început în urmă cu aproximativ o lună, iar constructorul vrea să finalizeze construcția până la sfârșitul acestui an. Am mers apoi pe șantierul viitorului parc care va fi amenajat în apropierea Primăriei Solca, pe traseul spre Mănăstirea Solca. Aici vor fi instalate și panouri digitale cu informații despre oraș și obiectivele turistice din zonă.

Acum doi ani, la Solca era jale, după ce toată localitatea a rămas fără apă. Am reușit, împreună cu administrația locală și reprezentanții Apelor Române, să modernizăm barajul și să rezolvăm, în sfârșit, problema alimentării cu apă. Astăzi vorbim de noi investiții pentru comunitate.

Mai sunt multe de făcut la Solca, știu, dar oamenii trebuie să aibă încredere că nu stăm cu mâinile în sân. Alături de primarul Cornel Țehaniuc, căutăm soluții și punem proiectele în mișcare”.

Și cam așa este în fiecare zi în ultima perioadă, cu postări pline de realizări ale celor doi certați: președintele PSD Suceava, șeful administrației județene Gheorghe Șoldan, și primarul Sucevei, suspendatul din PSD Vasile Rîmbu.

Lasă că e bine, pentru că această concurență a certaților, care vor să cucerească publicul cu textele lor, lasă ceva în urmă. În afară de cuvinte și fotografii.