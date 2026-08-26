Ministrul Mihai Bolojan de la Suvoradea

Știre Radio Top Suceava din 29 septembrie 2025:

Rectorul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, profesorul universitar doctor Mihai Dimian, consideră justificate nemulțumirile exprimate public de studenți, referitoare la scăderea fondului de burse. A spus acesta, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Este, cred, o scădere mult prea mare a fondului de burse”. A explicat rectorul USV: ”Am avut o dată tăierea legată de perioada de acordare, să fie doar pe parcursul semestrului, cele 14 săptămîni plus trei de restanțe, fără vacanțe, care, să spunem, poate fi o măsură în această perioadă, dar, simultan, s-a tăiat și finanțarea per student pentru burse. Adică, de la așa numitul 10% din salariu minim brut se acordă 10% din salariu minim net. Aceste două tăieri suplimentare au condus la o scădere a fondului de burse cu peste 50%, ceea ce consider că la nivel universitar este exagerat”. Pentru a veni în sprijinul studenților, universitatea suceveană a încercat să atragă diverse proiecte prin fonduri europene, pentru ”a oferi pe un an, doi, cîteva sute de burse suplimentare celor venite de la minister”.

Știre Radio Top Suceava din 22 noiembrie 2025:

Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava continuă să susțină studenții ”prin diverse proiecte, prin fondurile proprii”, în condițiile în care fondul de burse rămîne tăiat, a spus rectorul USV, prof. ing. dr. Mihai Dimian, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top. Declarația domnului Dimian vine în contextul în care ministrul Educației, Daniel David, a declarat, de Ziua Studenților, că fondul de burse pentru studenți rămîne tăiat și anul viitor. A mai spus rectorul USV: ”Declarația (ministrului David – n.r.) trebuie nuanțată, în sensul că, în discuțiile avute cu domnul ministru, înțeleg că se depun eforturi semnificative pentru ca o parte din bursele sociale care n-au mai putut fi acordate în acest an să fie susținute prin fondul social european. Acum, cînd se va face lucrul ăsta, dacă în semestrul II sau abia din anul universitar următor, vedem”. În aceste condiții, universitatea suceveană continuă să caute soluții pentru sprijinirea studenților. A precizat Mihai Dimian, în condițiile în care tăierea efectivă a burselor a fost de 50%: ”În momentul de față pot spune că cei 50% s-au transformat cam în 25%. O să avem o reducere a numărului de burse acordate și vedem în continuare ce soluții avem pentru a suplimenta”. (…) ”În zona de burse sociale este scăderea mai mare. Aici vom încerca în continuare să găsim soluții”.

Mihai Dimian este una și aceeași persoană cu cea care astăzi ocupă funcția de ministru al Educației, Minister care propune tăierea burselor sociale ale elevilor pe perioada vacanțelor. În județul Suceava sînt peste 46.000 de copii care primesc astfel de burse, a căror valoare este de numai 300 de lei pe lună de copil. Datorită acestor burse sociale, dar și a programelor ”Laptele și cornul” și ”Masă caldă în școli”, unii copii continuă să vină la școală, și nu o abandonează. În vacanță, normal, copii nu merg la școală, dar mai fac și teme pentru vacanță. Bașca faptul că acești copii, în marea lor majoritate, nu au bani să meargă nicăieri în vacanță, făcînd treabă pe lîngă casă, deci muncind. Oare nu merită acești copii un 300 de lei pe lună tot anul? Cum e să fii mare șef cu venituri de mii de euro pe lună, cu secretară și cu mașină la scară plătite din bani publici și să tai 300 de lei de la gura unui copil amărît? Nu te doare sufletul și nu-ți crapă obrazul de rușine?

Pentru că au ieșit discuții referitoare la intenția Ministerului Educației de a tăia bursele sociale pe perioada vacanței, premierul Ilie Bolojan a declarat pe 19 august, la B1 TV: ”Logica ministerului a fost ca bursa să se aloce pe perioada lunilor de şcoală şi nu în vacanţa de vară, pentru că nu este o alocaţie aşa cum sunt celelalte alocaţii de care beneficiază copiii. Este o formă de a-i susţine pe cei care au probleme sociale să meargă la şcoală, să susţină procesul de învăţământ, să semnalizeze acest lucru. Dar am discutat cu domnul ministru, o să analizăm ambele propuneri (..) în aşa fel încât să clarificăm acest aspect şi în momentul în care se termină perioada de consultare care durează 10 zile, să luăm decizia corectă”. Adică, nu eu, nu eu, Ilie de la Oradea, ci Mihai de la Suceava.

Sanchi! Cel care nu doar că și-a exprimat nemulțumirea că au fost tăiate bursele studențești, inclusiv la USV, ci a și făcut ceva pentru ca bursierii să nu sufere nu putea fi cel care acum taie bursele sociale ale copiilor. Asta este una dintre dovezile că Mihai Dimian nu face chiar ce vrea el la Ministerul Educației, ci trebuie să facă ce vrea Ilie Bolojan, șeful Guvernului Taie-Tot, dar nu de la toți. Ministrul Educației este, de fapt, Mihai Bolojan, de la Suvoradea. Mihai Dimian doar este unul din tentaculele caracatiței Bolojan, cu care acesta semnează fel de fel de documente care afectează în mod negativ viața tot mai multor oameni din această țară.