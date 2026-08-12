Atitudinea administrației Rîmbu, o atitudine care spune multe. Acum, cît mai poate să vorbească

Încă o realizare de excepție a administrației Rîmbu, fără de care Suceava ar fi dispărut de pe fața pămîntului, iar locuitorii municipiului reședință de județ ar fi trebuit să fugă în peșteri ori să se întoarcă la casele lor părintești de prin satele județului nostru ori ale județelor învecinate, de exemplu Botoșani.

Într-un comunicat de presă împănat cu tot felul de date fără de care sucevenii ar fi putut trăi, Primăria condusă de Vasile Rîmbu a anunțat, pe 5 august: ”Ultimele trei blocuri renovate energetic au schimbat complet imaginea zonei centrale a Sucevei

Am finalizat proiectul <Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din zona centrală a Municipiului Suceava din cadrul Asociației de proprietari nr. 3 – Lot 1>, cod C5-A3.1-295.

Este vorba despre ultimele trei blocuri incluse în acest amplu proces de renovare, situate pe străzile Ștefan cel Mare și Vasile Alecsandri. Odată cu finalizarea lor, zona centrală a municipiului are astăzi un aspect unitar, modern și îngrijit, iar locatarii beneficiază de condiții mai bune de trai și de clădiri mai eficiente energetic.

Suprafața totală desfășurată renovată este de 11.549,34 metri pătrați.

Lucrările au inclus: izolarea termică a clădirilor; înlocuirea tâmplăriei exterioare cu soluții moderne și eficiente energetic; refacerea finisajelor interioare și exterioare; modernizarea acoperișurilor; reabilitarea instalațiilor de încălzire și iluminat; instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice cu o putere de 12 kW pentru alimentarea cu energie electrică a spațiilor comune. Prin aceste intervenții reducem consumul de energie și emisiile de CO₂, îmbunătățim confortul termic și acustic al locatarilor și prelungim durata de viață a clădirilor. Valoarea totală a proiectului a fost de 14.351.800,90 lei, TVA inclus, din care 13.531.236,77 lei au reprezentat cheltuieli eligibile și 820.564,13 lei cheltuieli neeligibile.

Investiția a fost finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale.

Lucrările au fost executate de SC Energo Construcții Civile și Industriale SRL, împreună cu subcontractantul SC Tehnoelectric SRL, în baza contractului nr. 6930/12.02.2025. Perioada de execuție este 10 martie 2025 – 30 august 2026, iar valoarea lucrărilor a fost de 9.331.241,49 lei, fără TVA.

Pentru că imobilele se află în zona de protecție a monumentelor istorice, toate intervențiile au fost realizate cu respectarea documentațiilor tehnico-economice și a avizelor obținute. Rezultatul se vede deja: clădiri mai eficiente, un confort mai bun pentru locatari și o zonă centrală care arată complet diferit”.

Aplauze la scenă deschisă, pălării de soare aruncate în aer și invazie de emoticoane pe rețelele de socializare. Vasile Rîmbu ”face Suceava bine”, dovadă fiind și blocurile din centrul Sucevei care au cu totul alt aspect acum.

”Odată cu finalizarea lor, zona centrală a municipiului are astăzi un aspect unitar, modern și îngrijit, iar locatarii beneficiază de condiții mai bune de trai și de clădiri mai eficiente energetic”. Să trăiască domn primar și toți cei împreună cu dînsul, în frunte cu viceprimarul Dan Ioan Cușnir, pentru că scoate orașul din mizerie și-i pregătește haine pentru iarnă!

Totuși, în comunicatul împănat cu tot felul de date tuflite acolo pentru ca ”masa să fie cît mai bogată”, iar realizării să i se dea o cît mai mare importanță, nu apare nimic despre autorul proiectului, adică fosta administrație a Sucevei, în fruntea căreia s-au aflat primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi. ”Valul renovării” nu a năvălit peste Suceava de capul lui, ci a fost adus de Ion Lungu prin nenumăratele sale drumuri făcute la București pe la diferite ministere cu documentații întocmite la solicitarea sa de oameni din Primărie.

Ce ar fi fost dacă în finalul comunicatului s-ar fi scris scurt, explicit, că proiectul de renovare a blocurilor din centrul Sucevei reprezintă un proiect al fostei administrații a Sucevei? Păi, dacă s-ar fi scris asta s-ar fi compromis campania administrației Rîmbu, care de la instalarea sa în funcție încearcă să convingă populația că fosta administrație nu a făcut nimic, iar dacă a făcut ceva a făcut greșit, și că singura soluție prezentă și viitoare pentru Suceava rămîne tandemul Rîmbu-Cușnir.

O asemenea atitudine spune foarte multe despre caracterul actualei conduceri a Sucevei. Spune cît mai poate, pentru că Vasile Rîmbu și Dan Ioan Cușnir, care se cred de origine cosmică și nu suportă nici un fel de critică, ar putea să declanșeze o campanie prin care să-i închidă gura pînă și atitudinii lor, dacă ați mai pomenit așa ceva.