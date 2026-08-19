Cei care nu știu că trebuie să bea apă atunci cînd le este sete

Festivalul de Artă Medievală ”Ștefan cel Mare” este unul dintre cele mai importante și elegante evenimente organizate în județul Suceava. Anul acesta, Muzeul Național al Bucovinei a adus pe străzile Sucevei, la parada cu făclii și în Cetatea de Scaun, 37 de trupe din România, Ungaria, Turcia, Ucraina, Republica Moldova, Slovacia, Bulgaria și Danemarca, formate din 500 de domnițe, cavaleri, păpușari și cîntăreți. Trupelor li s-au alăturat fete și băieți, și doamne și domni care și-au confecționat ținute de epocă pentru a se putea alătura paradei care a șerpuit la ceas de seară pe bulevardul principal al Sucevei pînă la Cetate. Ca în fiecare an, dar poate că mai mult anul acesta, mii de oameni au ieșit pe străzi pentru a vedea domnițele și cavalerii. Evident, s-au realizat mii de fotografii și de filmulețe care au împînzit rețelele de socializare. Cele mai multe comentarii au fost apreciative la adresa organizatorilor evenimentului și a celor care au contribuit la realizarea spectacolului de sunet și lumini.

Însă, au existat și reacții adverse. Unele filmări nu au fost însoțite de un mic text explicativ, lăsîndu-se impresia că este vorba despre o mișcare de protest, mai ales că în imagini apare și o mașină de poliție. Așa stînd lucrurile, s-a deschis robinetul cu tot felul de păreri și de vorbe grosolane, multe însoțite de niște agramatisme pe care le întîlnești la un elev din clasa a II-a, care cînd este scos la tablă de doamna învățătoare se scuză că nu o face pentru că este nebărbierit și îi sperie pe colegii săi mult mai mici decît el. Cei care s-au prins, totuși, că nu este vorba despre un protest, ci despre un eveniment la care oameni de toate vîrstele sînt invitați să participe cu zîmbetul pe buze, au deschis robinetul cu venin și s-au apucat să-i certe pe actori și pe spectatori, deopotrivă, pe motiv dacă ar fi vorba de ieșit în stradă pentru o viață mai bună nu ar face-o. Bineînțeles, nu au lipsit jignirile, analfabetismele și prostiile, făcîndu-te să te întrebi dacă acei oameni știu să se încheie singuri la nasturii de la cămașă, dacă știu să mănînce cu lingura ori beau ciorba ducînd oala la gură, dacă înțeleg că, la semafor, poți trece strada doar cînd este verde și dacă au aflat că atunci cînd le este sete trebuie să bea apă.

Festivalul de Artă Medievală ”Ștefan cel Mare” Suceava a scos la iveală oameni care au respect pentru istorie, care iubesc frumosul și care știu să se și bucure, chit că au și ei fel de fel de probleme care le bîntuie zilele și visele, dar a scos la suprafață și multă prostie și multă răutate. Dacă nu ar fi existat rețelele de socializare unde tot prostul își poate da cu părerea nu am fi știut niciodată cît de ridicat este gradul de tembelism și de răutate, și nu am fi realizat că școala românească, fostă și prezentă, a dat și încă dă și foarte multe rateuri. Un om cît de cît alfabetizat nu poate fi atît de prost și atît de rău simultan. Nu se poate ca un om care a făcut minim 8 clase să fie atît de analfabet, să aibă o gîndire atît de primitivă și să aibă sufletul atît de negru.

În ciuda criticilor și a înjurăturilor proștilor și răilor, Festivalul de Artă Medievală ”Ștefan cel Mare” Suceava rămîne cel mai mare și cel mai frumos festival de profil din țară, care prin evenimentele pe care le organizează reprezintă și un adevărat curs de istorie la care ar trebui să fie prezenți elevii de azi, dar și elevii de ieri. Evident, cei care nu au trecut mult în spatele granițelor prostiei și răutății, pentru că ei reprezintă o cauză pierdută, care mai întîi trebuie să învețe să-și încheie singuri nasturii la cămașă, să mănînce ciorba cu lingura, să traverseze strada pe culoarea verde a semaforului și să bea apă atunci cînd le este.