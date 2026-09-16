Bine ar mai fi fost ca Suceava să nu aibă polivalentă. Nu-i așa, domnule primar Rîmbu?

Nu sînt puțini cei care se întreabă, șoptit sau în gura mare, cînd naiba, Doamne iartă-mă, va fi gata drumul de acces la sala polivalentă cu 5.000 de locuri de ieșirea din Suceava spre Fălticeni și cînd va fi deschisă aceasta – o lucrare de nu mai puțin de 35 de milioane de euro realizată de Compania Națională de Investiții, care ar fi trebuit să fie funcțională încă din toamna anului trecut, zace și acum nefolosită. Sala este realizată de o firmă din județul Bistrița-Năsăud în proporție de 99,99%. Mulți întreabă și se întreabă, însă un răspuns a venit din partea primarului Vasile Rîmbu abia după ce a făcut mare tam-tam pe acest subiect fostul viceprimar al Sucevei, Lucian Harșovschi. Pentru cei care au fost plecați la muncă în Italia în ultimii 3 ani și nu au avut timp să urmărească scena politico-administrativă din municipiul Suceava o să spun că Vasile Rîmbu, candidatul PSD la Primăria Suceava, l-a învins la alegerile din 2024 pe Lucian Harșovschi, candidatul PNL. În prezent, domnul Rîmbu este suspendat din PSD și se află în grațiile conducerii PNL Suceava, iar Lucian Harșovschi încă mai este în PNL și se află în dizgrația conducerii acestui partid.

Trebuie să i se dea primarului ce-i al primarului, adică dreptul de a se afla punctul său de vedere: ”Nu vorbesc despre fanteziile megalomane ale trecutului din populism, ci dintr-o datorie elementară de transparență. Sub masca falsei preocupări pentru Sala Polivalentă, odinioară se desenau drumuri exorbitante, plătite cu bani grei și gândite exclusiv pentru a servi intereselor înguste de culise.

Vă prezint deschis un bilanț al corectitudinii: S-a propus și s-a avizat atunci un drum supradimensionat, a cărui lățime era justificată doar teoretic. În realitate, oricine cunoaște culisele imobiliare locale și anturajul acelui <regim administrativ> înțelege imediat miza acelor exproprieri dictate de interese obscure.

Datele sunt incontestabile: vechiul proiect prevedea costuri de aproximativ 14 milioane de lei – estimate la nivelul de prețuri de acum 4–5 ani! Printr-o reevaluare tehnică și economică strictă, am refăcut proiectul la costuri reale: am realizat lucrarea la jumătate de preț, economisind 7 milioane de lei, sfidând practic o economie aflată în plină inflație.

Unde au mers acești bani? I-am direcționat direct în marile șantiere de modernizare a cartierelor. Lucrările ample de reabilitare a infrastructurii au costat, evident, mai mult în total, însă aceste 7 milioane salvate au fost oxigenul care a făcut posibilă transformarea orașului.

Peste 20.000 de suceveni – aproape 6.500 de familii – văd azi roadele acestei decizii.

Iar celor câțiva care mai plâng după prăbușirea schemei speculative de la Sala Polivalentă, le pun o întrebare simplă și directă:

– La care dintre aceste străzi ar fi trebuit să renunțăm?

Să fi lăsat la fel strada Vișinilor sau Narciselor?

Să fi oprit asfaltarea pe Dimitrie Cantemir sau Miron Costin?

Să fi abandonat străzile Bujorilor, Tineretului, Păcii, Prieteniei, Aurora, Eroilor, Iacob Zadik sau Calea Burdujeni?

Ar fi retorică întrebarea, oricum. Dacă le păsa, nu eram acum în situația asta.

Să fi condamnat la stagnare 6.500 de familii ca să acopăr o risipă de 7 milioane de lei într-un drum fantomă? Niciodată.

În plus, Sala Polivalentă va fi pe deplin funcțională, deservită de o arteră modernă, calibrată optim: o bandă carosabilă de 3,5 metri pe sens și un trotuar accesibil de 1,5 metri – 100% utilă, sigură și realizată la prețul corect.

Dragi suceveni, filosofia mea este să privesc înainte, să construiesc și să găsesc soluții, nu să mă plâng. Aveți însă dreptul legitim de a ști adevărul despre felul în care vă sunt gestionate sacrificiile cu care vă achitați datoriile cetățenești prin taxe și impozite.

Pentru voi este această postare”.

Bravo, primarului, pentru că a făcut economii! Totuși, o investiție de 35 de milioane de euro merita un drum adevărat, nu unul făcut ca să fie făcut, în condițiile în care în cîțiva ani și acea zonă se va aglomera și va trebui o altă investiție în calea de acces.

Vasile Rîmbu vorbește despre trecutul populist, dar prezentul este și mai populist, din moment ce pune față în față zecile de mii de suceveni care beneficiază de marile asfaltări cu cîteva sute de suceveni care, în loc să stea cuminți în fața televizorului mîncînd pufuleți și bînd bere, au obrăznicia să dorească să asiste la un meci de handbal ori la un concert într-o sală modernă.

Apoi, Vasile Rîmbu este primar de doi ani. Fiind vorba despre cel mai important obiectiv de investiții din Suceava ultimilor ani nu era normal ca domnul Rîmbu să se ocupe de cum a venit în primărie de polivalentă?

Totodată, Vasile Rîmbu a fost întrebat cînd va fi gata drumul și cînd va fi deschisă polivalenta și nu dacă a făcut sau nu economii la bugetul local.

Cu siguranță că lui Vasile Rîmbu îi pare foarte rău că în Suceava s-a construit cea mai modernă polivalentă din Moldova. O dată pentru că este proiectul fostei administrații și a doua oară deoarece e greu să întreții ditamai sala. Fără polivalentă, domnul Rîmbu ar fi continuat liniștit să asfalteze, să tragă linii pe asfalt și să ia bani pentru parcări, și ar fi montat într-o veselie bănci, spre mulțumirea fanilor lui, care dacă au un televizor, o pungă de pufuleți și o bere sînt mulțumiți și-l aplaudă cuminți.