Mai mare rușinea pentru Primăria Suceava. Dacă Primăria o avea rușine

După ce fostul viceprimar al Sucevei, Lucian Harșovschi, l-a întrebat public pe primarul Vasile Rîmbu ce se mai aude cu infrastructura pentru sala polivalentă cu 5.000 de locuri construită la ieșirea spre Fălticeni și cînd va fi dată în funcțiune investiția de 35 de milioane de euro a CNI, Primăria Suceava a reacționat cu un comunicat non-conflictual plin de date tehnico-economice.

În comunicatul domnului Harșovschi se spunea, printre altele: ”În urmă cu doi ani, am lăsat indicatorii aprobați și finanțarea prevăzută în buget pentru începerea investiției în drumul cu 4 benzi către Complexul Sportiv. Astăzi, însă, parcarea nu este gata, iar despre drumul cu 4 benzi nu se mai știe aproape nimic. Se aude că, pentru a-și demonstra <competența managerială>, actuala administrație vrea să facă un drum cu o singură bandă pe sens. Îl întreb direct pe primarul Vasile Rîmbu: Ați prins bani în bugetul anului 2026 pentru execuția acestui drum? Sau ați prevăzut doar bani pentru noi studii, prin care vreți să îl faceți cu o singură bandă pe sens? O investiție de 35 de milioane de euro într-o sală de sport nu poate fi pusă în valoare fără infrastructura necesară în jurul ei. Dacă după doi ani nu ești în stare să faci drumul și parcarea aferente unui asemenea obiectiv, problema nu este lipsa banilor. Este lipsa de viziune și de capacitate administrativă”. Apoi, Lucian Harșovschi l-a întrebat direct pe primarul Vasile Rîmbu: ”Când va fi dată în funcțiune Sala Polivalentă?”.

În locul lui Vasile Rîmbu a răspuns Primăria: ”Pentru obiectivul de investiții privind modernizarea străzii Iuliu Hossu, care asigură accesul către obiectivul Sala Polivalentă Suceava, în anul 2024 a fost elaborat un Studiu de Fezabilitate care prevedea realizarea unui profil transversal amplu, respectiv un carosabil cu lățimea de 14,00 m, două trotuare cu lățimea de 1,50 m, o pistă de biciclete cu lățimea de 1,50 m și o insulă separatoare cu lățimea de 1,40 m, total aproximativ 20 metri. Valoarea totală a investiției rezultată din documentația elaborată în anul 2024 era de 13.859.521,7 lei cu TVA. (…) s-a propus un profil transversal redus, alcătuit din două benzi de circulație, câte una pe fiecare sens, cu lățimea de 3,50 m fiecare, și două trotuare cu lățimea de 1,50 m fiecare, total proiectat 10 metri.

Astfel, soluția propusă în anul 2026 urmărește realizarea unei infrastructuri rutiere funcționale și corespunzătoare traficului estimat, cu un consum mult mai redus de teren și cu diminuarea semnificativă a suprafețelor care trebuie dobândite prin expropriere. (…) Prin această abordare se urmărește asigurarea accesului corespunzător către Sala Polivalentă, concomitent cu reducerea suprafețelor de teren ce trebuie dobândite, diminuarea impactului asupra proprietăților private și reducerea substanțială a valorii totale a investiției, de la 13,86 milioane lei la aproximativ 6,57 milioane lei”.

Atenție, proiectul despre care vorbește Primăria lui pește prăjit în ulei reîncălzit încă nu a fost aprobat în Consiliul Local și nici nu sînt prinși bani pentru el. După aia trebuie aprobați parametrii tehnico-economici, urmează licitația care poate fi contestată și vine iarna cînd nu se poate lucra. Deci, ciu-ciu drum la polivalentă pînă în primăvară și, implicit, ciu-ciu și polivalentă, că doar nu va merge lumea prin zloată și prin noroaie pînă acolo.

În primul și în primul rînd, au trecut doi ani de cînd Vasile Rîmbu este la butoane, iar administrația sa nu a fost în stare să amenajeze un amărît de drum de 370 de metri pînă la una dintre cele mai importante investiții publice făcută în Suceava în ultimii ani. Apoi, Primăria se laudă că a făcut economie, dar, în curînd, drumul îi va rămîne mic zonei, devenind încă o zonă foarte aglomerată a Sucevei, și atunci ce se va întîmpla? Alte studii, alți bani și alți ani pierduți? Și nu în ultimul rînd, vorbim despre un drum care duce la o sală polivalentă cu 5.000 de locuri, iar tu vii pînă acolo cu o cărare betonată? Mai mare rușinea. Adică, Guvernul României a băgat 35 de milioane de euro în ditamai polivalenta și, tu, Primărie, te zgîrcești la o cale de acces? E ca și cum cineva i-ar face cadou mirelui o cămașă și un costum de firmă, iar mirele ar veni la biserică încălțat cu niște teniși cumpărați din bazar, la reduceri. Asta se poate la noi la țară. La țara în care se toarnă asfalt, se trag linii și se iau bani de la oameni pentru parcări. Atîta poate municipalitatea. Mai mare rușinea pentru Primăria Suceava. Dacă Primăria o avea rușine.