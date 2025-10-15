IQ-ul omenirii, pe o pantă descendentă

”Acum ca să vă spun sincer, eu îi încurajez pe studenții mei ca să o folosească (Inteligența Artificială – n.r.). Vorbesc cu studenții mei de la doctorat, pentru că acolo ar trebui să folosească. Ca să faci prima parte, referențialul, adică să vezi cum e stadiul actual al cercetării. Sigur, acum te ajută foarte mult ChatGPT-ul, pentru că îți face o sinteză a tuturor lucrurilor făcute pe un domeniu în lume și tu după aia poți selecta. Să știi de unde pornești pe tema ta.

Trebuie să aduci un plus, și atunci trebuie să-ți găsești referința. De la ce pleci? Ce s-a întîmplat pe acest domeniu și ce vrei să faci? <Vreau să fac un algoritm mai bun, vreau să fac un circuit mai bun, vreau să fac o procedură mai bună>. ChatGPT-ul te ajută foarte mult în această chestiune. Acum s-a ajuns ca să-și facă referatele și toate celelalte chestiuni. Pe mine nu mă deranjează. La mine examenul e cu toată materia pe masă și cu posibilitatea de a avea acces la tehnologie. Dacă ar avea timp o oră, ar putea să-i rezolve ChatGPT-ul problema, dar nu reușesc. Deci, pînă la urmă, profesorul va găsi mijloace ca să evalueze studentul și cu ChatGPT, și fără ChatGPT, pentru că, la oral, cînd ajungi la tablă și ai de făcut aducerea la același numitor nu poți să scoți calculatorul ca să dovedești că știi. Tu trebuie să știi.

Transformările asupra creierului uman vor fi masive. Mă tem că, în general, IQ-ul omenirii va scădea. Studiile ne-au arătat că am trecut de vîrf. Vîrful a fost undeva la finalul anilor `90 în mileniul trecut. Mondial, aveam IQ-ul cel mai mare. După care a început să descrească. Am citit studiul. Da, e clar că din cauza accesului la internet și în continuare s-a accelerat cu accesul la ChatGPT. Adică, dacă îți dă răspunsul la orice întrebare. De ce să te mai chinui să mai înveți ceva. La un moment dat întrebi cum se schimbă becul. Și ți se prezintă un film. Și încet, încet ajungi să nu-ți mai folosești creierul. Ajungi să dezvolți doar abilitățile de a tasta. Eu chiar rîdeam cu asistenții mei: <În curînd vă vor solicita ca la examen să aibă acces la o tastatură>. Ei nu mai scriu de mînă”. Profesorul universitar doctor inginer Valentin Popa, președintele Senatului Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, fost rector USV și fost ministru al Educației.