România, pe ultimul loc în Europa la durata relațiilor de cuplu. Domnica Petrovai oferă soluții la conflictele relaționale în cartea „Conflictul dintre noi”

Cercetările recente arată că România se află pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește durata relațiilor de cuplu. Dacă în alte state europene media este de 20–25 de ani, în România relațiile durează, în medie, doar 8–9 ani (Sorokowski, 2017 apud Domnica Petrovai). În spatele acestor date se află o nevoie puternică de educație relațională, de înțelegere a conflictelor și tensiunilor din relații și de cultivare a abilității de a traversa momentele dificile, spune Domnica Petrovai, psihoterapeut de cuplu, în cea mai recentă carte a sa, ”Conflictul dintre noi. Atunci când iubirea renaște din criză”, publicată la Editura Trei, în colecția Psihologia pentru toți.

Un ghid practic, scris atât din experiența sa clinică, completată de activitatea sa ca fondatoare a Școlii pentru Cuplu, „Conflictul dintre noi” se bazează pe sute de ore de terapie și consiliere oferite cuplurilor, pe programele de formare a terapeuților, pe datele obținute prin cercetările desfășurate în România și pe numeroasele cursuri și workshopuri susținute pentru publicul larg și pentru profesioniști, atât în domeniul relațiilor de cuplu, cât și în mediul organizațional.

Volumul îi sprijină pe partenerii de cuplu, dar și pe adulții singuri ce își doresc o relație, să recunoască și să traverseze cu bine crizele relaționale, arătând cum conversațiile dificile, ieșirea din învinovățire și victimizare, construirea de resurse emoționale și relaționale, precum și deciziile asumate pot transforma conflictul, atât cu un partener, cât și cel cu sine, într-o oportunitate de reconectare și maturizare a iubirii. Pentru că viața de cuplu nu este izolată de restul relațiilor noastre, cartea aduce o perspectivă inedită de conștientizare și de lucru, prin faptul că depășește sfera strictă a cuplului și oferă instrumente aplicabile în toate relațiile semnificative de familie extinsă, prietenie și inclusiv cele de la muncă, care au o mare influență asupra celor personale. Mai ales că, așa cum precizează autoarea, tensiunile profesionale, stilul de lucru al echipei, relația cu colegii și managerii, ritmul și stresul organizațional influențează direct climatul emoțional de acasă.

Terapia de cuplu: un pas de îngrijire și susținere a relației, nu o soluție de criză

Pe lângă creșterea capacității de adaptare emoțională și cum pot fi cultivate obiceiurile sănătoase care mențin siguranța în relații, Domnica Petrovai subliniază importanța unui alt demers care poate aduce o schimbare semnificativă, atât în parteneriat, cât și individual: terapia de cuplu, un proces încărcat încă de prejudecăți, în România, la care oamenii apelează doar ca la o ultimă soluție. Din experiența sa, autoarea cărții a constatat că acest lucru se întâmplă pentru că efortul emoțional încă este nefamiliar în cultura noastră și relația de cuplu nu reprezintă o prioritate, „mulți fiind convinși că ea funcționează de la sine, doar pentru că cei doi se iubesc, însă iubirea nu este suficientă. Așteptările nerealiste despre iubire sufocă și sabotează șansa ca relația să evolueze armonios”, precizând că numeroase studii de specialitate arată că 80% dintre cuplurile aflate în criză își pot îmbunătăți semnificativ relația și pot evolua spre o etapă de maturitate dacă primesc sprijinul unui terapeut de cuplu specializat.

Cu toate acestea, realitatea din România arată că doar 13,8% dintre cuplurile aflate în dificultate au apelat efectiv la ajutorul unui terapeut, în timp ce 64% nu au accesat niciodată un astfel de serviciu. Alte 22,2% dintre cupluri au luat în calcul această alternativă, dar fără să o pună în practică. „Mi-aș dori ca acest lucru să se schimbe și oamenii să ceară ajutor mult mai devreme și preventiv, ca o formă de iubire, grijă, protecție a cuplului”, spune Petrovai, explicând că, în lipsa acestui efort, multe cupluri care ajung la divorț riscă să repete aceleași tipare cu un alt partener. Nu întâmplător, studiile arată că relațiile după o despărțire sunt de două ori mai expuse riscului de a se destrăma față de primele căsnicii, mai ales în primii 5–10 ani (Zahl-Olsen, Thuen & Espehaug, 2019), după cum menționează terapeuta de cuplu.

Dincolo de conflictele de cuplu, volumul atinge și o serie de subiecte sensibile sau controversate, care adesea creează confuzie și adâncesc problemele în loc să le rezolve. Domnica Petrovai vorbește despre narcisism, dorința sexuală scăzută sau căsniciile fără viață sexuală, pericolul diagnosticării și etichetării partenerului, dar și despre ce este și ce nu este abuz sau traumă în relație. Sunt explorate conflictele legate de bani, modul în care reglarea sistemului nervos și menținerea unei sănătăți fizice și emoționale solide susțin viața de cuplu, precum și puterea obiceiurilor sănătoase precum cele referitoare la nutriție, somn, mișcare, conectarea cu natura.

Ce înseamnă, de fapt, un proces de terapie de cuplu, cum poate fi el integrat ca sprijin și prevenție, nu doar ca soluție de criză, cum se alege un terapeut potrivit și ce presupune colaborarea cu acesta, și, mai ales, cum pot fi transformate conflictele într-un spațiu de reconectare și maturizare, nu de ruptură, la toate aceste întrebări răspunde Domnica Petrovai în volumul ”Conflictul dintre noi. Atunci când iubirea renaște din criză”, o carte-ghid care oferă explicații clare, exemple și exerciții menite să susțină procesul de vindecare a relațiilor.

Psiholog clinician pr. și psihoterapeut, fondatoarea companiei Mind Education și a Școlii pentru Cuplu, Domnica Petrovai are o experiență de peste 25 de ani în consilierea și psihoterapia familiei și terapia cuplului. Este, de asemenea, consultant și trainer pentru companii private care susțin relațiile sănătoase și bunăstarea emoțională la muncă și acasă.

Editura Trei