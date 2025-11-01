Invitați să ”guste din Bucovina”

Despre ambasadorului Statului Israel la București, dr. Lior Ben Dor, care la jumătate săptămînii trecute a fost primit la Consiliul Județean Suceava, președintele Gheorghe Șoldan a spus că ”deși se află pentru prima dată în județul Suceava, Excelența Sa a <gustat> deja din Bucovina la standurile noastre de la Tîrgul de Turism al României – Romexpo (martie 2025) și de la Unforgettable Festival – București (septembrie 2025), unde a fost alături de reprezentanți ai județului”. În cadrul întîlnirii s-a discutat ”în primul rînd, despre oportunitățile de dezvoltare a turismului din Bucovina și posibilitatea reluării zborului Suceava – Tel Aviv, prin atragerea unei companii aeriene interesate să opereze această rută”.

Foarte simplu: data viitoare, cînd va mai merge pe la vreun tîrg ca să ”guste din Bucovina”, domnul ambasador ar trebui să-i ia cu el și pe șefii unor companii aeriene, care după aceea vor veni singuri la Suceava.

CașcaValul de simpatie