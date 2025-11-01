- Doi frați care au agresat mai mulți suceveni, în zona Mărășești, reținuți în arest și plasați sub control judiciar.
- Scandal în vacanță: s-a certat cu iubita și, amețit de alcool, i-a luat mașina la plimbare.
- Mergea pe mijlocul drumului, noaptea, a fost lovit de două mașini, dar a scăpat cu viață.
- A sărit la bătaie la părinții săi pentru că nu i-a plăcut mîncarea gătită de aceștia.
- Ordine de protecție după două episoade de violență în familie: frați ajunși la bătaie pentru un gard și o mamă cu fetițele sale fugite din calea tatălui beat și agresiv.
- Tînăr din Rădăuți, reținut după ce, beat și fără permis, a furat o dubă de la un cumnat și a ajuns cu ea în șanț. Trei persoane au fost rănite.
- Tîlhărie în Suceava, după o întîlnire pentru sex stabilită pe o rețea de socializare. Patru tineri au fost arestați.
- Cei arestați pentru tîlhărie ar fi comis mai multe agresiuni în Suceava. Cel puțin o parte din cei bătuți erau momiți cu relații homosexuale.
- Un polițist judecat de cinci ani pentru fapte de corupție a primit peste 8 ani de închisoare.
- Un botoșănean a ”vînat” un porc mistreț cu mașina. I-a ieșit în față pe DN 29A, în zona Adîncata, și l-a lovit mortal.
- Apelantul a fost identificat la adresa de domiciliu din orașul Vicovu de Sus și a declarat că la data de 22.10.2025, în jurul orei 00:05, în timp ce se afla la un imobil din Vicovu de Sus, unde a participat la un priveghi, a fost lovit cu palma în zona feței de către consătean, fără ca persoana vătămată să cunoască motivul.
Acasă Actualitate Măturătorul de presă