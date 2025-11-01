Măturătorul de presă

Apelantul a fost identificat la adresa de domiciliu din orașul Vicovu de Sus și a declarat că la data de 22.10.2025, în jurul orei 00:05, în timp ce se afla la un imobil din Vicovu de Sus, unde a participat la un priveghi, a fost lovit cu palma în zona feței de către consătean, fără ca persoana vătămată să cunoască motivul.