Un debut remarcabil despre iubire, putere și fragilitate emoțională: ”Și dulce, și amar”, de Hattie Williams, la Editura Trei

Romanul ”Și dulce, și amar”, de Hattie Williams, publicat recent de editura Trei în colecția Fiction Connection, reprezintă debutul unei autoare care aduce o perspectivă nuanțată asupra relațiilor dezechilibrate și a vulnerabilității emoționale. Odată cu prima sa carte, Hattie Williams devine una dintre cele mai titrate și apreciate voci ale literaturii contemporane.

Romanul o urmărește pe Charlie, o tânără de 23 de ani, recent angajată la o editură importantă din Londra, aflată într-un moment de fragilitate emoțională. Viața ei se schimbă atunci când îl întâlnește pe Richard Aveling, un romancier celebru, pe care îl admiră dinainte de a-l cunoaște, un bărbat mult mai în vârstă decât ea, căsătorit și, aparent, inaccesibil. Relația care se naște între ei, alimentată inițial de admirație, devine treptat o legătură intensă și riscantă, care va ajunge să-i afecteze cariera, prieteniile și felul în care se percepe pe sine.

Charlie l-a cunoscut pe Richard Aveling la doisprezece ani prin intermediul unei poezii. „În viața mea sunt lucruri care mi s-au întâmplat și lucruri pe care le-am făcut și care s-au dovedit a fi momente cardinale, cu un înainte și un după. Unul dintre aceste momente, în unele privințe poate cu cel mai mare impact, a fost ziua în care l-am întâlnit pentru prima oară pe Richard Avelling. O primă întâlnire este importantă—la editură a fost prima dată când Richard m-a întâlnit pe mine. Dar eu l-am întâlnit prima oară pe Richard când tocmai împlinisem doisprezece ani”. L-a întâlnit într-o poezie care se găsea în programa de studiu și pe care le-a prezentat-o profesorul de engleză. De altfel, la înmormântarea mamei sale – care moare când Charlie are șaisprezece ani – citește o poezie de Richard, un autor apreciat și de mama sa, cu care obișnuia să aibă discuții entuziaste despre romanele lui. Așadar, când Charlie își întâlnește idolul și ajunge să lucreze cu el, pare că trăiește un vis împlinit. Iar mai apoi, când vor începe o legătură amoroasă, lui Charlie îi va fi greu să nu-i facă mereu pe plac, chiar și atunci când poate nu își doresc aceleași lucruri și nu se armonizează firesc.

”Și dulce, și amar” nu este o poveste de dragoste clasică, convențională, ci mai degrabă o analiză a dependenței emoționale, a dezechilibrelor de putere, ivite pe fondul unui trecut marcat de pierderea mamei, de sentimentul de neapartenență, al unor limite încălcate. Sentimentul lipsei de valoare – ori, mai bine spus, al valorizării prin ceilalți – o fac pe Charlie să facă aproape orice pentru a-l mulțumi pe Richard, fără să simtă când dorințele devin autodistructive.

Scris cu finețe psihologică și fără niciun fel de prejudecăți, romanul surprinde întregul proces al transformării și devenirii, al maturizării și definirii propriei identități.

Într-un interviu publicat în revista literară Hobart, realizat de Anna Dorn, autoarea descrie romanul în trei cuvinte: ”multe emoții intense” (many big feelings), pentru că indiferent de ceea ce se întâmplă în roman, nu acțiunea este cea mai importantă, ci felul în care descrie și resimte Charlie fiecare moment prin care trece. Este un roman pe care ai sentimentul că-l citești „din interior”, chiar dinăuntrul sufletului și minții lui Charlie, cu acces direct la tot ceea ce gândește și simte protagonista. În interviul amintit mai sus, subliniază că a construit povestea pe o structură riguroasă, interesată mai degrabă de complexitatea personajelor decât de idealizarea lor.

Cu siguranță, unul dintre motivele pentru care ”Și dulce, și amar” este un roman cuceritor este stilul autoarei: simplu și profund, cu personaje imperfecte, pe care nu le judecă în niciun fel. Relația dintre Charlie și Richard este una incomodă, așa cum sunt multe dintre relațiile din viața reală, și nu este în niciun fel romantizată artificial.

Autoarea aduce în ficțiune și experiența sa directă din industria editorială, unde a lucrat peste un deceniu alături de autori importanți. Avem astfel acces la felul în care se promovează o carte și la toată munca din spatele unei campanii de succes, care nu este una plină de glamour și nici măcar foarte bine plătită, așa cum s-ar putea crede. „Asta-i o muncă pe care o faci din dragoste, nu pentru bani. Dacă vrei să faci bani în Relații Publice, te duci la finanțe, în politică sau în sectorul caritabil”, spune protagonista cărții.

Înainte de a scrie, Hattie Williams a avut o carieră muzicală, a lansat albume și a susținut turnee în Europa, iar ulterior a fost implicată în organizarea festivalului literar Iceland Noir. Astăzi locuiește în Londra și continuă să scrie, explorând relațiile umane din zonele lor mai incomode și mai puțin previzibile.

Roman în traducerea Cristinei Jinga, ”Și dulce, și amar” este disponibil în format tipărit și digital pe site-ul editurii Trei.

