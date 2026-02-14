„Dă-mi câteva ore, ca să-ți dau ani înapoi”, un ghid lucid despre nutriție, mișcare și echilibru

Multiplu campion internațional la fitness și culturism, cu o experiență de peste 28 de ani în domeniu, Răzvan Șindelaru este autorul cărții ”Dă-mi câteva ore, ca să-ți dau ani înapoi – Sfaturi de nutriție și mișcare”, aflată acum la precomandă la Editura Trei. Formator de traineri și membru onorific al Asociației Internaționale de Psihologie, Nutriție, Sport și Fitness, Răzvan spune că cel mai mare compliment pe care poate să-l primească este să fie numit OM; nu campion, nu antrenor, nu autor, ci OM, pentru că „înainte de orice rezultat, de orice antrenament sau carte, sunt un fiu, un tată; și un om care a căutat sens și chiar dacă a greșit, am mers mai departe.”, declară acesta. Cartea ”Dă-mi câteva ore, ca să-ți dau ani înapoi” s-a născut din dorința personală a autorului de a păstra vie memoria tatălui său, care a plecat prea devreme, și, de asemenea, de a transmite mai departe copiilor săi puterea acestei conexiuni filiale, pentru atunci când el nu va mai fi.

O carte scrisă pentru cele două versiuni ale fiecăruia dintre noi: copilul care am fost și bătrânul care vom fi

Răzvan Șindelaru spune că a scris această carte „și pentru cele două versiuni ale mele, dar și ale tale. Pentru copilul din noi, cel care privește în sus cu ochii mari și suflet curat, imaginându-și ce-ar putea deveni, astfel ca în prezent să fie mândru de omul care am ajuns. Și pentru bătrânul care vom fi, cel care va privi înapoi, în liniște și va vedea tot drumul cu greșeli, cu ridicări, cu alegeri și va putea zâmbi, spunând: Da. A fost bine. A fost demn.”

”Dă-mi câteva ore, ca să-ți dau ani înapoi” este o carte despre corp, minte și alegeri, scrisă la intersecția dintre experiența unui sportiv de performanță și reflecția unui om care a căutat sensul unui stil de viață armonios, în care sănătatea a devenit o prioritate în urma unei profunde înțelegeri de sine. Experiența de aproape trei decenii de practică, încercări și observații și perspectiva lui Răzvan transformă cartea într-un ghid cât se poate de prietenos și accesibil despre nutriție, mișcare și echilibru interior. Acest ghid care nu se adresează doar celor interesați de nutriție și sport, ci tuturor celor care vor să trăiască frumos, în deplină armonie cu trupul, mintea și posibilitățile lor.

Volumul pornește de la o idee simplă: schimbarea reală nu începe cu diete sau programe de antrenament, ci cu conștientizarea obiceiurilor și a dependențelor care ne modelează viața. Autorul explorează diferența dintre plăcere și fericire, mecanismele dopaminei, capcanele alimentației moderne și modul în care alegerile zilnice influențează sănătatea pe termen lung.

Structurată în mai multe părți, cartea combină reflecția personală cu explicații clare despre nutriție și fiziologia corpului. Cititorii descoperă cum se formează obiceiurile, de ce slăbitul sănătos nu are scurtături, cum funcționează metabolismul, rolul hormonilor, importanța somnului, hidratării și mișcării, dar și legătura profundă dintre mentalitate și rezultate. Cartea îi ajută să înțeleagă cum pot slăbi natural și inteligent, cum să-și schimbe rutinele și obiceiurile nesănătoase, ce fel de exerciții li se potrivesc, care sunt cele mai sănătoase combinații de alimente, cele mai simple modalități de a contracara tentațiile alimentare și multe, multe alte probleme care pot apărea în procesul de schimbare către o viață plină de vitalitate, neîncorsetată de reguli și frustrări, ci formată doar din alegeri libere, conștiente, asumate.

Dincolo de informația practică, volumul este și o confesiune despre transformare. Autorul povestește cum sportul, disciplina și experiențele personale l-au condus spre o înțelegere mai profundă a corpului și a vieții, insistând asupra ideii că sănătatea nu înseamnă perfecțiune, ci echilibru și consecvență. Cartea nu oferă rețete miraculoase, ci o „hartă simplificată” pentru cei care vor să înțeleagă cum funcționează cu adevărat corpul lor și să construiască un stil de viață durabil.

A doua viață

Un citat atribuit lui Confucius spune că „Omul are două vieți. A doua începe când înțelege că nu are decât una”. Pornind de la aceste cuvinte, autorul insistă asupra ideii potrivit căreia uităm deseori că avem o singură viață și înțelegem în profunzime acest lucru abia după ce am depășit o pierdere, când ne-am aflat la distanță infimă de finalul ei, după un accident, o boală. Abia atunci ne izbește revelația unicității vieții, de care trebuie să avem grijă mai mult decât orice. Putem face asta doar având grijă de noi.

”Dă-mi câteva ore, ca să-ți dau ani înapoi” este, în esență, o invitație la luciditate și responsabilitate față de propriul corp. Volumul este pentru cei care cad deseori în „capcana plăcerii”, care nu fac diferența între fericire și plăcere, confundându-le deseori, dar și pentru cei care s-au săturat de soluții rapide și promisiuni goale și caută un drum realist, construit din alegeri mici, dar coerente, spre sănătate, energie și sens.

