Măturătorul de presă

- Bărbat înjunghiat de un consătean care îl bănuia de un furt comis acum mai mulți ani.
- Hoț arestat pentru furturi din casete cu încasări ale spălătoriilor auto și din magazine din Ariniș.
- Doi indivizi, anchetați pentru furt și pentru că i-au scos doi dinți unei victime.
- A efectuat două transporturi de material lemnos cu un singur aviz de însoțire, iar acum este trimis în judecată.
- Doi afaceriști care au dat șpagă unui comisar de la Garda Forestieră Suceava au preferat să dea totul în vileag.
- Polițiștii rutieri suceveni au acționat cu șapte radare pe E 85, în cadrul acțiunii ”Releu”.
- Ginerele deputatului Tiberiu Boșutar, de la Moldovița, încarcerat pentru executarea a 3 ani de închisoare, pentru contrabandă.
- Mandat de arestare pentru un soț care a intrat în curtea și în casa în care se afla soția.
- Arestat pentru că a violat o elevă, a filmat-o și a distribuit imagini cu ea.
- Interdicție de a conduce 2 ani pentru un sucevean care a condus mort de beat, cu copiii în mașină.
- Șoferiță băută, prinsă de polițiști după ce a încercat să scape, intrînd cu mașina pe un drum accidentat.
- Un tînăr de 20 de ani, fără permis, a provocat un accident grav din cauza vitezei.
- Transport de lemn confiscat cu tot cu autovehiculul de 65.000 de lei.
- Nepot arestat pentru că și-a agresat grav bunica, în vîrstă de 79 de ani.
- Copil rănit după ce mama sa care conducea mașina a oprit brusc în drum, fiind lovită din spate de un alt autovehicul.
