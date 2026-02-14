Măturătorul de presă

Bărbat înjunghiat de un consătean care îl bănuia de un furt comis acum mai mulți ani.

Hoț arestat pentru furturi din casete cu încasări ale spălătoriilor auto și din magazine din Ariniș.

Doi indivizi, anchetați pentru furt și pentru că i-au scos doi dinți unei victime.

A efectuat două transporturi de material lemnos cu un singur aviz de însoțire, iar acum este trimis în judecată.

Doi afaceriști care au dat șpagă unui comisar de la Garda Forestieră Suceava au preferat să dea totul în vileag.

Polițiștii rutieri suceveni au acționat cu șapte radare pe E 85, în cadrul acțiunii ”Releu”.

Ginerele deputatului Tiberiu Boșutar, de la Moldovița, încarcerat pentru executarea a 3 ani de închisoare, pentru contrabandă.

Mandat de arestare pentru un soț care a intrat în curtea și în casa în care se afla soția.

Arestat pentru că a violat o elevă, a filmat-o și a distribuit imagini cu ea.

Interdicție de a conduce 2 ani pentru un sucevean care a condus mort de beat, cu copiii în mașină.

Șoferiță băută, prinsă de polițiști după ce a încercat să scape, intrînd cu mașina pe un drum accidentat.

Un tînăr de 20 de ani, fără permis, a provocat un accident grav din cauza vitezei.

Transport de lemn confiscat cu tot cu autovehiculul de 65.000 de lei.

Nepot arestat pentru că și-a agresat grav bunica, în vîrstă de 79 de ani.