ARMISTIA salvează România mergînd cu CARDUL

De multe ori m-am întrebat cum fac reporterii ăia care îmi asigură materialul pentru rubrica aceasta să producă, dincolo de greșeli, să zicem, omenești, niște nenorociri pe care omul obișnuit nu le-ar face nici dacă ar încerca cu tot dinadinsul. Cred că ei învață ce au de relatat ca pe o poezie, iar dacă în mijlocul ”recitării” au o ezitare sau uită din text se pierd și astfel se produce dezastrul. Exemple? Nenumărate. Bunăoară, pe 16 ianuarie, la ora 14:10, relatînd cazul primarului pus sub interdicția de a se apropia de nevasta-sa, Aurina Petre ne spune că acesta ”n-are voie să se apropie la o distanță MAI MARE de 50 de metri!”, de unde concluzia că ori ăla n-a bătut-o suficient de convingător pe doamna în cauză, ori că Aurina n-a luat și ea o bătaie ca lumea, ca să înțeleagă că e vorba de a-l ține pe nenorocit cît mai departe de victimă, nu de a-l pedepsi dacă se îndepărtează cît să nu o mai mardească măcar așa, de control! Tot la RTV, în aceeași zi, dar la 18:10, aflăm că ”liceul din Cobadin a fost dotat cu TABLETE inteligente”! Reporterița (n-am aflat care era), în mod evident nu a prins vremea TABLELOR INTELIGENTE, montate și folosite în clase exact în anii în care ea chiulea ca să fumeze în wc-ul școlii. Fiindcă ”table inteligente” sînt cu totul altceva decît ”tablete”, care sînt toate chiar inteligente… sau măcar mai inteligente decît reporterița aia.

Din cînd în cînd, tot RTV o resuscitează pe Saveta Bogdan, pentru a le arăta reporterilor proprii că mai sînt și alții care spun tîmpenii. Distinsa guristă, pe 28 ianuarie, la ora 14:08, ne-a informat că vecina sa e o amărîtă care ”UMBLĂ CU CARDUL”! Din gesturile adiacente, am dedus nu că plătește tot ce se poate cu cardul, ci că pentru a se deplasa se foloseste de UN CADRU din alea metalice!

Chestia supremă a ultimei săptămîni a debitat-o domnul Nea Gigi Becali, pe Digi Sport 1, joi 29 ianuarie, la finalul meciului FCSB – Fenerbahce. Mîndru nevoie mare că n-au luat mardeală, domnul Nea Gigi a spus că nu-i mai gonește pe împiedicați, nici nu-i mai amendează, ci ”… se face ARMISTIE”! Sugerez Academiei Române ca în următoarele ediții ale DEx să includă acest minunat substantiv compus. Cum din ce? Din ARMISTIȚIU și AMNISTIE. E exact cum pe vremuri, defunctul Sechelariu a spus că el l-a citit în original pe TOLSTOIEVSKI!