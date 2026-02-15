Domnilor jurnaliști,

Subsemnatul, Traian Andronachi, prefect al județului Suceava, salut cu respect interesul pe care ziarul Jupânu` îl manifestă față de instituțiile cu adevărat reprezentative, dintre care Instituția Prefectului evident că este în frunte, fapt dovedit și de prezența pe pagina 1 a ultimului număr al ziarului a articolului intitulat ”Suceava, sursă de inspirație pentru americani”, în care relatați cu destulă acuratețe întîlnirea de la Palatul Administrativ pe care am avut-o cu delegația militară americană condusă de căpitanul Joseph H. Wiltse, șeful echipei de Afaceri Civile. Eeiii, acu` să nu mă întrebați de ce de afaceri civile se ocupă militarii, că nu știu să răspund. Dacă delegația ar fi fost rusească, puteam bănui ceva amestec al KGB-ului, sau cum i-o mai zice acum, dar fiind vorba de aliații noștri, nu e cazul.

Important cu adevărat este faptul că și domniile lor păreau să fi înțeles ceea ce v-am transmis și dvs. referitor la această memorabilă întîlnire, anume că musafirii și partenerii noștri ”au apreciat nivelul de cooperare existent la nivel județean, spiritul de echipă și deschiderea manifestate de structurile implicate, subliniind buna coordonare și abordarea profesionistă în relația interinstituțională”. E drept și că unii dintre distinșii oaspeți, în momentul cînd le-am oferit această variantă, în limba engleză, a concluziilor trase după întîlnire, ne-au întrebat ce fel de studii au traducătorii noștri și dacă la facultățile din România există secții speciale pentru studierea, aprofundarea și adaptarea la nevoile zilei a clasicei limbi de lemn despre care ei doar auziseră că ar exista prin unele locuri de pe lume, însă fără să fi crezut că se poate ajunge, în 2026, la asemenea perfecțiune. Așa cum spuneți și dvs. în articol, și-au manifestat dorința de a adopta ”modelul românesc”, deci european, inclusiv modelul de limbă de lemn, care, spuneau domniile lor, ar fi de mare randament în relația cu urșii albi din Groenlanda. Le-am urat succes și le-am arătat disponibilitatea de a-i susține în această direcție.

Prefect Andronachi Traian, perfecționînd comunicarea an de an