Sepsi OSK Suceava

Pentru că l-a prins pe ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, la Siret într-un context favorabil, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, i-a spus acestuia de față cu mai multă lume: ”Un stadion în județ trebuie să facem și, domnule ministru, vom avea discuții, poate poate ne ajutați, fiindcă sînteți un prieten al județului Suceava”. În condițiile economice actuale, un prieten cu buzunarele cam goale, însă.

Interesant ar fi ca domnul Șoldan să afle dacă prietenul Sucevei este și prieten cu Viktor Orban, pentru că astfel ar fi șanse ca Guvernul Ungariei să facă un stadion și la Suceava, așa cum a făcut la Sfîntu Gheorghe. Și, la urma urmei, ce dacă echipa Sucevei s-ar chema Sepsi OSK?

Sepsi-Cola