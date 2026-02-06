Numele contează

Suceveanul Cristian Lăcătuș a fost numit director al Sucursalei Regionale de Transport Feroviar de Călători Iași. Acesta este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, iar în urmă cu 25 de ani a fost angajat consilier juridic la Calea Ferată. De-a lungul timpului, domnul Lăcătuș a mai fost șef serviciu Resurse Umane și Organizare, șef serviciu la Suport Afaceri și Managementul Performanței și șef serviciu la Serviciul Analiză Piață și Statistică, toate în cadrul regionalei CFR Călători Iași. Un an de zile a fost și director al Direcției Juridice din cadrul Companiei Naționale CFR S.A. București.

Așadar, CV-ul îl recomandă pe domnul Lăcătuș pentru noua funcție. Însă, credem că în luarea deciziei de numire a contat și numele său, fiindcă la cît de des au nevoie de reparații locomotivele și vagoanele este nevoie și de un lăcătuș mecanic priceput.

