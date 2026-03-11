Și cu porcul în curte, și cu slănina-n pod

Plîngeri penale formulate împotriva fostului primar PNL al Sucevei, Ion Lungu, și a fostului viceprimar PNL, Lucian Harșovschi. Printre acuzațiile aduse se numără efectuarea de plăți nelegale către operatorul de salubritate, nepunerea în aplicare a unor hotărîri ale instanței care au condus la plata penalităților de întîrziere, denaturarea achizițiilor publice la salubrizare prin folosirea în paralel a două caiete de sarcini, dintre care unul a eludat procedura de aprobare în Consiliul Local Suceava, plăți nelegale pentru stropit străzi în afara contractului și salubrizare pe suprafețe care depășesc prevederile contractuale, îndeplinirea „defectuoasă, sistematică și repetată” a controlului asupra activității de salubrizare, fals intelectual și uz de fals pentru efectuarea de plăți nelegale, înregistrarea retroactivă a unor documente referitoare la închiderea depozitului de deșeuri de la Ipotești. Viceprimarul PSD al Sucevei, Dan Ioan Cușnir, cel care făcut anunțul privind plîngerile penale depuse la Tribunalul Suceava și la DNA, a spus că acestea au la bază rezultatele unui audit efectuat de Camera de Conturi în perioada 28 aprilie – 11 iulie 2025.

Declarațiile lui Dan Ioan Cușnir au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o împreună cu proaspătul purtător de cuvînt al Primăriei Suceava, liberalul Alexandru Covașă. Cu toate acestea, domnul Covașă nu a plecat de la masa la care stătea cu domnul Cușnir. Cum unde să plece? Pentru a-și scrie demisia, ori din funcția de purtător de cuvînt, ori din cea de membru PNL. Astfel, domnul Covașă a rămas și cu porcul gras în curte, și cu slănina-n pod, adică și cu funcția de purtător de cuvînt la curtea PSD, și cu carnetul de membru PNL.

