Lumea profesorilor și lumea elevilor, lumi paralele

Mai mulți elevi și profesori din țară, inclusiv din județul Suceava, aflați în vacanță de schi, au rămas blocați în Orientul Mijlociu din cauza conflictului armat din zonă. Bobby Stroe este profesor de română și engleză la școala din Moara, dar și ghid național, și a organizat mai multe excursii cu elevii de-a lungul anilor.

”Nu (întrebat dacă a fost în excursie în țări din Orientul Mijlociu – n.r.), dar recunosc că acum doi ani de zile am făcut o temeinică cercetare vizavi de zona respectivă, dacă merită sau nu o excursie cu copiii acolo. Eu fac din 2003 excursiile astea, evident, ca hobby. Între timp, legislația s-a updatat, dar nici în clipa de față nu este bine pusă la punct. Tot timpul am mers cu agenție, deci, de fiecare dată. Nu am făcut excursiile astea pe cont propriu: eu să sun, eu să iau zboruri, eu să iau cazări… Nu, ce era cumva special la mine este că nu cumpăram pachete gata făcute, ci făceam singur pachetele, făceam eu traseele, discutam cu agenția, după care agenția se ocupa de tot ce ține de logistica unei excursii, pentru că, în afară de, eu știu, transport, cazări, rezervări de bilete sau rezervări de intrări la obiective turistice, mai sînt foarte multe lucruri în spate care trebuie aranjate. Cum ar fi ghidul însoțitor din partea agenției, dacă grupul e foarte mare, și am avut aproape de fiecare dată, pînă cînd am luat eu atestatul, ghizi însoțitori, trebuie asistență în destinație, nu merge că te duci tu așa… Trebuie să ai un număr de telefon la care să suni în caz de nevoie, în caz că trebuie ceva acolo. Adică, sînt alte lucruri pe care doar agențiile le pot rezolva. Evident, poți și știu cazuri în care s-au făcut excursii, dar cu grupuri mici, au sărit peste agenție, mă rog, erau mai mult prieteni, decît ar fi fost vorba despre excursii școlare de largă audiență.

(Cînd mergi prin agenție totul e sigur?) Da, bineînțeles. Evident, agenția recomandă, nu este obligatorie, dar este recomandată o asigurare care să acopere foarte multe din lucrurile care ți s-ar putea întîmpla acolo. Eu știu, te îmbolnăvești, îți rupi o mînă, te calcă mașina, te ia poliția din greșeală și așa mai departe…. Sînt multe lucruri, mai ales cînd ai un grup mare, care se pot întîmpla. Iar ghizii sînt pregătiți pentru astfel de situații. Se face o școală, dai un examen.

(Dar sînt pregătiți și în cazul conflictelor armate?) Bineînțeles, într-un fel. Toți ar trebui să fim pregătiți, și la nivel de cetățean. Noi, românii, ar trebui să știm ce avem de făcut dacă, Doamne ferește, mîine e o alarmă că dau rușii cu drone. Așa mi se pare normal. (Dacă tu erai cu un grup acolo, în Dubai de exemplu, ca ghid ești pregătit, suni la ambasadă, unde suni?) În primul rînd am numere de telefon. Clar, primul lucru, prima recomandare este să iei legătura cu consulatul din zonă. Doi, suni, iar în Dubai este plin de agenți de turism care se ocupă de tine, pentru că tu ai venit cu agenție și ai un contract acolo. Fie cu un hotel, fie cu mai multe entități. Ai niște discuții. Ai un autocar care e luat de la o agenție. Bun, acum, în ceea ce privește zborurile, sînt două opțiuni. Zborurile de întoarcere tu le ai garantate, plătite. Chiar dacă nu zbori în data în care trebuia, ți se oferă locuri în alte avioane. E posibil să nu poată pleca tot grupul – dacă e un grup mai mare, trebuie divizat grupul. Dar, atunci, faci niște grupe mai mici, lași un adult și zbori. Gratuit. Evident. Dacă nu-ți convine situația ta, n-ai decît să pleci pe banii tăi. Aici este o discuție și am văzut în spațiul public, despre niște pelerini… În tot Orientul Mijlociu sînt blocați tot felul de oameni. Nu numai copii, sînt și niște pelerini prin Israel care făceau scandal că trebuie să le plătească Guvernul întoarcerea, și repede, pentru că ei n-au timp să aștepte pînă pe data de 7 martie. Pînă la urmă este o situație excepțională. Este un caz de forță majoră. Te iei după comunicatele oficiale și comunici numai cu oficialitățile. Pentru că așa, dacă te uiți la televizor, vezi o clădire din Dubai care a luat foc acu patru ani de zile și te sperii îngrozitor. Și mai vorbești cu tanti Maricica, care vinde borș pe stradă, și situația pare îngrozitoare. Pe cînd nu e deloc așa.

Eu am prins o situație de genul ăsta, cînd a erupt vulcanul în Islanda. Acum ceva ani. Eu eram în Grecia, eram în Atena, cu familia, și s-a anulat zborul. Și atunci a trebuit să luăm decizia. Ce facem? Așteptăm cîteva zile pînă cînd ni se găsesc niște locuri în avion sau încercăm să ne repatriem cum putem? Grecia fiind aproape, am luat legătura cu Tarsinul, care avea curse regulate, s-au găsit trei locuri și am venit pe banii noștri. Nu știu cît, 60 de euro a costat toată distracția. Bine, nu se compară cu situația asta, să vii din Orientul Mijlociu…

Acum, nu e nicăieri foarte sigur în lumea asta. Am văzut că s-a dat vina pe ghizi, pe profesori… Păi, eu am fost în Londra la cîteva zile după atacurile cu bombă în metrou. În Barcelona, cînd am fost, era alertă de atac terorist, pentru că era alertă de atac terorist în toată Europa. În Nisa sau în Marsilia dacă te duci, nu poți să ieși seara pe stradă, să te plimbi, să faci un tur <by night>. Nu ai voie. Sînt cele mai periculoase, din punct de vedere al criminalității orașului, din Europa. Îți asumi niște riscuri, dar cumva calculate. Pînă la urmă, cînd te duci într-o destinație, una din regulile de aur e să faci ce fac localnicii.

(Tu, ca profesor, ce ai alege între o excursie în Dubai și una la Roma?) Nu se pot compara. Eu am spus cu mîna pe inimă, și foarte cinstit, că mă uitam la Dubai, pentru că este o atracție pentru copii. Lumea în care noi ne simțim bine, noi, profesorii, care include un muzeu, care include o destinație istorică, ceva… e altă lume. Și altă lume e pe TikTok. O să ajungă și ei la rezoluția asta în care să-și dorească să vadă lucruri de genul ăsta. Deocamdată, Dubai-ul este construit ca o astfel de atracție. Este gîndit așa, este promovat așa. Ar fi, poate, bine să învățăm cum își promovează locurile pe care le-au construit. Asta poate fi o lecție pentru oricine face turism. Eu, repet, m-am documentat pentru o excursie în Dubai. Chiar am vorbit cu cîțiva ghizi care fac Dubai-ul. Ei, știindu-mă, pentru că oamenii au fost cu mine în cîteva excursii, știind cam ce fel de copii vin în excursie, au zis că sigur avem ce face, că sigur putem vedea un muzeu de artă modernă, că sigur putem vedea un acvariu, sigur sînt cîteva atracții. Pînă la urmă, și la Paris dacă te duci nu poți să sari peste Disneyland. Sînt excursii care se fac numai pentru Europa Park. Nu vezi aproape nimic altceva pe drum. Dacă te oprești 10 minute în Viena să faci o tură cu autocarul, asta nu înseamnă că ai văzut Viena. După cum, dacă te duci și stai într-un hotel în Egipt, nu se cheamă că ai văzut Egiptul, ci ai stat într-un hotel în Egipt, punct”.